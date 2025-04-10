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恒指半日升364點 科指升2.3% 100天線得而復失 北水淨流入減少

特朗普將多數國家的高額關稅暫緩90天執行，亞股普遍向上，而由於中國被排除，A股港股雖然上升，但升幅跑輸日韓台股市，人民幣亦續貶值，在岸價見17年最弱。內地CPI連續兩個月下跌，出現通縮情況，A股港股早段抽升，港股三大指數曾創半年最大升幅，其後升幅收窄，恒指、科指100天線得而復失。即使據報內地領導人今日將開會討論應對策略，恒指仍以近半日低位收市，A股升幅亦未有擴大。康師傅（0322）創52周高，見13.56元，收報13.36元，升3.09%。

大市成交金額2454億元，較昨午增18%。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1075.68億元，較昨午增21.7%，但北水淨流入只有35.2億元，較昨午減少79%。

恒指今早高開545點，高位升946點，低位升265點，高低波幅681點。上升股份比例為42.55%，下跌為15.19%，無升跌為42.25%。

恒指半日升364點或1.8%，報20628點，大市成交金額2454億元；國指升106點或1.41%，報7641點。恒生科技指數收報4800點，升2.36%。

藍籌股成交金額1185.27億元，佔大市成交48.29%；科指成份股成交金額818.51億元，佔大市成交33.35%；國指成份股成交金額1036.86億元，佔大市成交42.25%。

24隻雙櫃台股，總成交1.29億元人民幣，相當於約1.36億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少50.34%，至88.89億元，佔大市成交3.62%。牛熊證成交金額19.61億元，減少75.85%；窩輪成交金額69.28億元，減少29.16%。

藍籌77隻升，6隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）升6.53%，收報7.99元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.16%，收報144.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.99元，升6.53%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報21.05元，跌1.17%。

恒指100天線(21178.99點)得而復失。科指10天線(5109.65點)100天線(4946.49點)得而復失。

北水南下合計淨流入35.2億元，較上日減少90.11%，連續第14日流入，累計流入1808.44億元，對上一次連續14日淨流入是1月8日。北水本月累計流入1384.83億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1075.68億元，較上日減38.67%，佔香港市場成交額由上日的21.26%增至21.91%。

三大指數表現

恒指曾升最多4.67%，是2024年10月10日後最大升幅，當日升幅為4.77%。高見21211.13點，是4月3日22998.3點後最高。連升3日，累計升800.56點，對上一次連升3日是3月18日。第1日陰燭。

科指曾升最多6.6%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4998.49點，是4月3日5371.54點後最高。連升3日，累計升398.55點，對上一次連升3日是2月10日。第1日陰燭。

國指曾升最多4.61%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7882.72點，是4月3日8471.26點後最高。連升3日，累計升379.12點，對上一次連升3日是3月18日。第1日陰燭。

個股表現

普拉達（1913）據報將以約12.5億歐元收購Versace 曾升逾9%。收報47.3元，升3.73%。

渣打（2888）CEO警告貿易戰無贏家 呼籲善意與談判化解衝突。收報93.8元，升5.39%。

商務部：中歐將討論市場准入相關議題 立即開展電動車價格承諾談判。

汽車股

吉利（0175）收報14.9元，升4.05%。

比亞迪（1211）收報344元，升2.63%。

小鵬（9868）收報71.3元，升4.55%。

理想（2015）收報84.65元，升3.93%。

蔚來（9866）收報26.5元，升3.92%。

零跑（9863）收報50元，升3.73%。

美銀：蘋果將iPhone組裝轉移到美國在技術上可行 惟成本恐大飈逾90%

手機設備

丘鈦（1478）收報6.07元，升4.66%。

舜宇（2382）收報62.35元，升5.68%。

高偉電子（1415）創上市新高，見34.1元，收報20.25元，升6.02%。

瑞聲（2018）收報35.4元，升7.27%。

比亞迪電子（0285）收報30.95元，升6.36%。

香港寬頻（1310）：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行。收報5元，跌1.38%。

長和（0001）反駁巴拿馬，指港口公司欠款12億美元屬謬論 。收報39.4元，升2.07%。

中國宏橋（1378）擬斥最多20億元回購。收報13.16元，升4.11%。

華潤建材（1313）料上季轉賺最多1.2億人幣。收報1.74元，跌0.57%。

金蝶（0268）：金蝶雲上季ARR近36億人幣，增長20%。收報11.76元，升4.63%。

中移動近12億元向TPG收購香港寬頻（1310）約15%股份。收報5元，跌1.38%。

港交所（0388）明起調高恒指、國指及科指期貨等合約按金。收報308.6元，升2.32%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見34.1元，收報20.25元，升6.02%；中環新能源（1735）創上市新高，見10.78元，收報10.38元，升1.76%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見20.1元，收報19.94元，升15.8%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.65元，收報1115.6元，跌0.08%；康師傅（0322）創52周高，見13.56元，收報13.36元，升3.09%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.09元，收報3.94元，升0.25%；康師傅控股（0322）創52周高，見13.56元，收報13.36元，升3.09%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.09元，收報1.05元，升5%；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.4元，收報0.4元，無升跌；龍資源（1712）創52周高，見2.5元，收報2.5元，升16.28%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報1.02元，升8.51%；百宏實業（2299）創52周高，見4.8元，收報4.8元，升10.85%；靈寶黃金（3330）創52周高，見8.06元，收報8.01元，升8.39%；多想雲（6696）創52周高，見7.68元，收報7.65元，升2.96%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見13.56元，收報13.36元，升3.09%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國天弓控股（0428）低見0.275元，收報0.275元，跌5.17%；稻香控股（0573）低見0.31元，收報0.31元，跌11.43%；摩比發展（0947）低見0.107元，收報0.12元，無升跌；豐展控股（1826）低見0.036元，收報0.045元，跌6.25%；德視佳（1846）低見2.71元，收報2.77元，跌7.97%；RIMBACO（1953）低見0.082元，收報0.086元，跌1.15%；華津國際控股（2738）低見0.305元，收報0.325元，跌14.47%；艾美疫苗（6660）低見3.03元，收報3.23元，跌3.29%；高裕金融（8221）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%；傲迪瑪汽車（8418）低見0.26元，收報0.3元，跌7.69%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.171元，收報0.171元，跌5%；REGAL INT'L（0078）低見0.81元，收報0.81元，跌10%；安寧控股（0128）低見0.245元，收報0.25元，無升跌；利民實業（0229）低見0.81元，收報0.81元，跌2.41%；上實城市開發（0563）低見0.265元，收報0.275元，無升跌；怡邦行控股（0599）低見0.14元，收報0.14元，跌11.39%；金源發展國際實業（0677）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；中國港能（0931）低見0.186元，收報0.195元，跌3.47%；天璽曜１１（1010）低見0.13元，收報0.13元，跌10.96%；SINO HOTELS（1221）低見1.27元，收報1.27元，跌3.79%。

異動股

上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報2.8元，升113.74%；民生國際（0938）收報0.6元，升39.53%；帝王實業控股（1950）收報0.093元，升29.17%；ＴＣＬ電子（1070）收報8.34元，升27.52%；直通電訊（8337）收報0.098元，升24.05%；光尚文化控股（8082）收報0.088元，升22.22%；ＦＬ二富邦台灣（7232）收報9.275元，升22.04%；汛和集團（1591）收報0.179元，升21.77%；森浩集團（8285）收報0.028元，升21.74%；中國恒有源集團（8128）收報0.04元，升21.21%；東北電氣（0042）收報0.275元，升19.57%。

下跌異動股，包括，遠大中國（2789）收報0.08元，跌29.2%；ＦＩ二南方納指（7568）收報5.82元，跌20.76%；ＦＩ二華夏納一百（7522）收報0.884元，跌20.65%；普星能量（0090）收報0.41元，跌18%；豐盛控股（0607）收報0.3元，跌15.49%；HSSP INTL（3626）收報4.9元，跌14.78%；濠亮環球（8118）收報0.053元，跌14.52%；華津國際控股（2738）創上市新低，見0.305元，收報0.325元，跌14.47%；ＦＩ二南方日經（7515）收報75.9元，跌14.33%；富一國際控股（1470）收報0.042元，跌14.29%；皇庭智家（1575）收報0.068元，跌13.92%。

 

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