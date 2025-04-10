知情人士指，美國財政部內部對債券市場日益擴大的擔憂是特朗普態度出現逆轉的關鍵。貝森特更親自警告特朗普，市場信心動搖恐波及整體經濟。同時來自商界主要盟友亦不斷致電致電白宮高級顧問，呼籲特朗普暫緩實施「對等關稅」。

特朗普在叫停「對等關稅」後亦表示，自己一直在觀察債券市場。「這個市場真的很棘手（very tricky）。目前債券市場表現很好。但是，我昨晚看到人們有點不安。」

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