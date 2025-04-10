港投行政總裁陳家齊表示，因應是次合作，WeLab將會助力港投公司生態圈中的被投企業，擴展業務及網絡至東南亞；探索與香港大專院校及中學合作，加強跨學科人才的培養，為學生提供實習機會並資助他們實地參觀WeLab在海外的運作；支持由特區政府主辦，有關亞洲金融科技及人工智能發展的峰會或活動，匯聚頂尖的創科專家與人才，促進跨界別合作；及優先考慮以香港作爲首次公開發行上市的地點。

陳家齊又透露，截至今日，港投已投資超過100個項目，又稱港投公司每1元的投資，可以帶動超過4元的市場長期資金跟投。

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