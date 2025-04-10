她又稱，目前投資組合中尚未涉獨東南亞市場，透過今次與WeLab合作，有望填補相關空白。

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目前市場波動情況下，陳指出港投在投資部署上更注重中長線潛力，儘管市場氣氛疲弱，科創企業依然持續發展，是投資者關注焦點。港投公司目前管理約100個投資項目，今年將重點投放於金融科技中下游應用，並積極尋找具發展潛力的東南亞初創企業來港設立研發中心、與當地大學合作及設立總部。

WeLab創辦人及行政總裁龍沛智則表示，此次合作所取得的投資擬用在金融服務、東南亞布局方面。即使現時市況波動，仍看好東盟與東南亞市場的長遠潛力，且美國關稅對當地影響相對較低。他透露，WeLab正研究未來上市可能，並期望今年中將公布有關AI代理人服務（AI agent），針對個人客戶、財富管理等場景應用，進一步拓展WeLab在金融科技應用上的業務範圍。

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