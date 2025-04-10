張建泰表示，隨著美國暫緩高關稅，以及人行將人民幣中間價定在7.2之上，離岸價從7.429的歷史低點反彈至7.35水平附近。此外，媒體報道中國領導人將召開會議，討論特朗普加徵關稅後的新刺激方案，也提振了人民幣的情緒。

張建泰表示，人民幣中間價政策信號仍是市場關注的焦點。認為，人行繼續引導人民幣在7.35水平附近逐步貶值，但不會急於讓人民幣兌美元貶值，以應對美國關稅的影響。事實上，當美國加徵125%的關稅時，人民幣貶值對抗加徵關稅的邊際影響應該已經降至較低水平。只有缺乏彈性的貿易才會繼續維持，而製造商則會尋求將進口轉移至其他國家，尤其是在美國暫停對等關稅之後。展望未來，認為人行將維持美元兌人民幣匯率穩定，以穩定人民幣情緒，同時弱化人民幣一籃子指數，以提高中國對非美貿易伙伴的出口競爭力。

中國3月CPI按年下降跌0.1%（預期0%），按月下降0.7%；PPI按年下降2.2%，按月下降2.5%（預期跌2.3%）。農曆新年季節性因素淡出，帶動中國CPI反彈，但幅度相對疲軟。從CPI的細項來看，「其他」和「衣履」類別帶動了CPI的升幅，分別較去年同期上升6.2%和1.3%。食品和煙草價格的跌幅收窄，由之前的年按年跌1.9%下降至年按年跌0.6%。剔除食品價格後，核心CPI年按年由之前的跌0.1%回升至0.5%。

張建泰表示，整體而言，刺激消費的措施正在實現，以支持由需求引發的通脹，但仍需更多措施來提振市民情緒及對抗關稅衝擊。中美貿易戰會加劇通縮風險。首先，美國全面徵收關稅可能直接損害消費者信心，打擊製造業就業，導致消費需求及預算出現收縮效應。其次，生產商可能會將未售出的出口產品轉移至國內市場，造成供應過剩及通縮壓力。

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