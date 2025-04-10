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IFBH Limited申請在港上市

港交所公布，新加坡註冊的IFBH Limited申請在港上市，保薦人為中信証券。

文件顯示，IFBH一家植根泰國、快速增長的即飲飲料及即食食品公司。致力將精緻的泰式風味與新鮮體驗帶給全球消費者。於2013年創立的if品牌，是將即飲天然椰子水引入中國內地（公司的最大市場）的先驅。除中國內地外，產品在包括香港、新加坡及台灣等全球市場亦深受消費者歡迎。

公司指，其在中國內地椰子水飲料市場第一。自2020年起在中國內地椰子水飲料市場連續五年蟬聯榜首，2024年市場佔有率約34%，超越第二大競爭對手七倍以上。香港椰子水飲料市場第一。自2016年起在香港椰子水相關市場連續九年蟬聯榜首，2024年市場佔有率約60%，超越第二大競爭對手七倍以上。全球第二大椰子水飲料公司。是2024年全球椰子水飲料市場第二大公司。

公司產品組合分別為旗艦品牌if及Innococo。if專注於提供天然健康的泰式飲料及食品，並針對各式各樣的消費者口味設計創新產品概念；Innococo則致力提供傳統運動功能飲品的健康替代選擇。

2024年收入升80%，至1.57億美元，椰子水收入佔95.6%，期內，純利增98%至3331.6萬美元。