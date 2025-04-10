商湯（0020）今日（10日）發布新一代日日新SenseNova V6/V6 Reasoner，稱新模型壇長多模態長思維鏈，數理分析能力大幅領先美國AI巨企OpenAI開發的GPT-4o，此外多模態深度推理能力對標GPT-o1，並為內地第一，兼擁多模態全局記憶，且支持10分鐘影片理解及深度推理。
該公司股價今日隨市向上，暫升5.2%，報1.43元。成交額則暫報7.77億元。
是次商湯於上海舉辦技術交流會，大致延續往年發布模式，即主要由聯合創辦人兼首席執行官徐立介紹新技術及產品。而與過往幾年略有區別的是，徐立今次發布會上用更多時間介紹AI具體應用場景。他現場操作搭載了新版日日新的聊天機械人，指新一代大模型可做到逐步引導學童解答數學題目、為影片剪輯提供具體指引等，相信具備更能在現實世界中的不同具體場景中有較好應用。
與此同時，於交流會場邊，商湯亦展示多項AI應用，包括能進行電商直播的虛擬人「如影」、配備大模型技術的具身智能機械人「飛燕」等。
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