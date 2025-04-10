周大福珠寶（1929）宣布，推出新「傳喜系列（JOIE Collection）」，周大福表示，其珠寶系列靈感源自中國傳統象徵吉祥如意的鎖包及「喜」字圖樣，並延續去年推出的「傳福系列」。
周大福稱，「傳喜系列」以足金打造，並可選擇鑲可選擇鑲嵌鑽石或足金，展現古代黃金工藝的精巧細節，設計採用旋轉結構，令飾件能夠轉動並上鎖，反映出古代掛鎖的動作，「傳喜系列」包括頸鏈、口袋鏈及腰帶。
周大福表示，公司品牌轉型一周年，團於去年4月推「傳福系列」，截至本財政年度第三季，系列的零售值已達24億元，而今推出全新的周大福「傳喜系列」，秉承周大福傳福系列的故事性寓意，兩者均深受中國文化中具深遠意義的文字所啟發。
周大福提到，自去年8月推出以來，周大福「故宮系列」，截至本財年第三季的零售值已錄得16億元，另集團透過與《黑神話：悟空》、《鬼滅之刃》和《吉伊卡哇Chiikawa》等人氣IP聯乘合作，進一步豐富其產品組合。《黑神話：悟空》系列在吸引男性顧客方面表現尤為出色，推動自用而非送禮的購買需求。
周大福珠寶表示，透過推出新形象時尚店，為珠寶購物體驗重新訂立標準，近期位於香港、深圳、武漢、西安及上海的新形象時尚店陸續開幕，為顧客提供沉浸式且個人化的體驗。
周大福珠寶副主席鄭志雯表示，透過推出新形象時尚店、加強產品組合，以及與全球知名夥伴的策略性聯乘合作，重新定義顧客體驗。
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