moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

京東香港：洗衣機雪櫃電風扇糧油等日用品 過去一周銷量增幅以倍數計

京東（9618）早前宣布加碼發展香港市場，並推出自營商品「買貴就賠」、「自提免運費」等一系列服務升級舉措。京東公布，相關消費趨勢顯示，過去一周，包括洗衣機、雪櫃、電風扇、抽濕機、掃地機器人等家用電器，以及紙巾、糧油調味、雨傘雨具、沐浴露等生活日用品，在京東上的銷量均呈現按周三位數增長。

京東指內地風味下飯菜征服港人味蕾，從熱銷商品來看，香港市民在京東上的網購商品涵蓋日常生活的各方面，以「吃」來說，香港用戶與內地用戶在口味上有著相同的偏好，如烏江榨菜、陶華碧老干媽辣椒醬、川娃子麻辣香脆蘿蔔等風味醬料和醬腌菜，頗受喜愛。同時，海底撈濃香牛油、鮮濃番茄、清油麻辣等口味的火鍋底料，也是不少香港市民的心頭好。

紙手巾、移動電源是香港市民背包中的常備品，這兩類產品過去一周在京東上的銷量按周增速分別逾5倍、3倍。為迎接即將進入的夏季，各類雨傘雨具也銷售火爆，銷量增逾4倍。

4月中下旬為復活節連休假期，為此也有不少人開始為出門遊玩做準備。其中時尚防曬衣、防曬配飾均實現150%的環比銷量增長；安耐曬小金瓶防曬乳、修麗可防曬小銀傘、歐萊雅小金管防曬霜等防曬用品銷售火爆。出行裝備中，行李箱、戶外背包銷量翻番，真絲眼罩、壓縮毛巾、旅行用一次性床單等旅行用品亦呈現明顯銷售增長。

對於家電類商品，高性價比的家電，以及京東推出的自營大家電免費安裝、一件免運費等便捷服務，進一步激發了香港市民的家電換新升級需求。其中，洗衣機、雪櫃、電風扇銷售尤為火爆，過去一周銷量環比增速高達8倍、6倍、5倍。此外，如百奧、小米、美的等品牌的抽濕機，以及米家M40、科沃斯T80等掃地機器人也十分暢銷。

透過京東消費趨勢可以看到，除「一件包郵」的家電外，如整箱裝飲用水，牛奶、洗衣液、貓砂寵糧等重貨，消費者多偏向於選擇送貨上門。

至於此前京東推出「勁抽總值百萬優惠券」活動，自3月24日起至4月25日，香港消費者在京東APP下單，購物金額滿188元即可參與抽獎，獲獎者能獲得價值10,000元的無門檻優惠券，可以直接用於消費。活動將抽取100位幸運用戶，並將於5月9日揭曉結果。

其他報道

周大福珠寶：「傳福系列」截至去年底零售值24億元

屈臣氏於德勤全球250大零售商中排名第52位 上升三位

巴克萊：亞洲新興市場尚未走出困境 對華關稅仍有可能提高

傳內地研加碼刺激經濟 滬指三連揚

IFBH Limited申請在港上市

商湯推新一代日日新大模型 股價暫升半成

花旗下調國指評級

高盛下調中國今、明兩年GDP增長預測

迅銷半年多賺19% 第二季股息增37%

瑞穗：人行將維持人民幣匯率穩定 中美貿易戰會加劇通縮風險

台積電首季營收8392億新台幣 增長近42%

港投：WeLab助公司已投資企業在東南亞落地發展

港投伙WeLab推動金融科技界AI創新及應用

【有片：埋身擊】美元後市下跌機會大 利歐元和瑞士法郎

半日沽空金額增22% 盈富沽空增2倍 街貨1個月高 恒生中國企業街貨1年高

調查：84%香港年輕消費者認同獲取信貸對實現財務目標的重要性

花旗：中美貿易緊張局勢 增加中國出台刺激措施可能性

關稅戰｜美國暫緩多國關稅 中國除外 美媒揭特朗普態度逆轉主因

恒指半日升364點 科指升2.3% 100天線得而復失 北水淨流入減少

普拉達據報將以約12.5億歐元收購Versace 曾升逾9%

滬深三大指數半日向上 深證成指、創板指升逾2%

渣打CEO警告貿易戰無贏家 呼籲善意與談判化解衝突

港元拆息全線向上 總結餘兩周高 Shibor全線向下