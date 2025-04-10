京東指內地風味下飯菜征服港人味蕾，從熱銷商品來看，香港市民在京東上的網購商品涵蓋日常生活的各方面，以「吃」來說，香港用戶與內地用戶在口味上有著相同的偏好，如烏江榨菜、陶華碧老干媽辣椒醬、川娃子麻辣香脆蘿蔔等風味醬料和醬腌菜，頗受喜愛。同時，海底撈濃香牛油、鮮濃番茄、清油麻辣等口味的火鍋底料，也是不少香港市民的心頭好。

紙手巾、移動電源是香港市民背包中的常備品，這兩類產品過去一周在京東上的銷量按周增速分別逾5倍、3倍。為迎接即將進入的夏季，各類雨傘雨具也銷售火爆，銷量增逾4倍。

4月中下旬為復活節連休假期，為此也有不少人開始為出門遊玩做準備。其中時尚防曬衣、防曬配飾均實現150%的環比銷量增長；安耐曬小金瓶防曬乳、修麗可防曬小銀傘、歐萊雅小金管防曬霜等防曬用品銷售火爆。出行裝備中，行李箱、戶外背包銷量翻番，真絲眼罩、壓縮毛巾、旅行用一次性床單等旅行用品亦呈現明顯銷售增長。

對於家電類商品，高性價比的家電，以及京東推出的自營大家電免費安裝、一件免運費等便捷服務，進一步激發了香港市民的家電換新升級需求。其中，洗衣機、雪櫃、電風扇銷售尤為火爆，過去一周銷量環比增速高達8倍、6倍、5倍。此外，如百奧、小米、美的等品牌的抽濕機，以及米家M40、科沃斯T80等掃地機器人也十分暢銷。

透過京東消費趨勢可以看到，除「一件包郵」的家電外，如整箱裝飲用水，牛奶、洗衣液、貓砂寵糧等重貨，消費者多偏向於選擇送貨上門。

至於此前京東推出「勁抽總值百萬優惠券」活動，自3月24日起至4月25日，香港消費者在京東APP下單，購物金額滿188元即可參與抽獎，獲獎者能獲得價值10,000元的無門檻優惠券，可以直接用於消費。活動將抽取100位幸運用戶，並將於5月9日揭曉結果。

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