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恒指收市升417點 成交跌穿4000億 北水轉流出40億 1個月最多

美國暫緩多國高額關稅，亞股普遍向上，而由於中國被排除，A股港股升幅跑輸日韓台股市，東證和日經指數均創8月以來最大漲幅，韓國股市創5年來單日最佳表現。美暫緩措施排除中國，拖累人民幣續貶值，在岸價見17年最弱。今早內地公布CPI，連續兩個月通縮，雖然早市亦傳出內地領導人今日將開會討論應對策略，不過大行對前景仍有擔憂，巴克萊料對華關稅仍有可能提高，高盛亦下調中國今、明兩年GDP增長預測；花旗下調國指評級，港股早市見全日高位，其後升幅收窄。

恒指波幅降至681點，大市成交亦減少4%，跌穿4000億，降至3955億元，跌出史上最高成交金額十大。另外，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1749.14億元，較上日減0.28%，佔香港市場成交額增至22.11%，創一周高，但終止連續13日流入，淨流出40.33億元，1個月最多。盈富基金（2800）成交金額增50.07%，至487.02億元，是4月7日後最多，同時亦是港股成交最多股份。

恒指今早高開545點，高位升946點，低位升265點，高低波幅681點。上升股份比例為49.05%，下跌為19.65%，無升跌為31.29%。

恒指收市升417點或2.06%，報20681點，大市成交金額3955億元，較上日減少4.09%，是4月3日2894.92億元成交後最少；國指升132點或1.76%，報7668點。恒生科技指數收報4813點，升2.66%。

藍籌股成交金額1908.15億元，佔大市成交48.24%；科指成份股成交金額1283.05億元，佔大市成交32.44%；國指成份股成交金額1659.77億元，佔大市成交41.96%。

24隻雙櫃台股，總成交1.82億元人民幣，相當於約1.92億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少38.54%，至110.02億元，佔大市成交2.78%。牛熊證成交金額29.68億元，減少63.45%；窩輪成交金額80.33億元，減少17.85%。

藍籌77隻升，6隻下跌，0隻無升跌。京東健康（6618）升8.15%，收報32.5元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌1.78%，收報30.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報32.5元，升8.15%；跌幅最大的是美團（3690）收報145.4元，跌0.68%。

恒指曾升穿100天線(21179.52點)。科指曾升穿100天線(4946.63點)。

北水南下合計淨流出40.33億元，終止連續13日流入，流出金額是3月11日後最多，當日流出40.41億元。北水本月累計流入1309.3億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1749.14億元，較上日減0.28%，佔香港市場成交額由上日的21.26%增至22.11%，是4月3日後收市新高，當日報22.18點。

三大指數表現

恒指曾升最多4.67%，是2024年10月10日後最大升幅，當日升幅為4.77%。高見21211.13點，是4月3日22998.3點後最高。今日收市報20681.78點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升3日，累計升853.48點，對上一次連升3日是3月18日。第1日陰燭。

科指曾升最多6.6%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見4998.49點，是4月3日5371.54點後最高。今日收市報4813.74點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。連升3日，累計升412.23點，對上一次連升3日是2月10日。第1日陰燭。

國指曾升最多4.61%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7882.72點，是4月3日8471.26點後最高。今日收市報7668.38點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升3日，累計升405.66點，對上一次連升3日是3月18日。第1日陰燭。

午後消息股表現

周大福珠寶（1929）：「傳福系列」截至去年底零售值24億元。收報8.8元，升2.68%。

商湯（0020）推新一代日日新大模型。收報1.41元，升3.68%。

迅銷（6288）半年多賺19% 第二季股息增37%。停牌。

今早及隔晚消息股表現

普拉達（1913）據報將以約12.5億歐元收購Versace 曾升逾9%。收報47.85元，升4.93%。

渣打（2888）CEO警告貿易戰無贏家 呼籲善意與談判化解衝突。收報94.9元，升6.63%。

商務部：中歐將討論市場准入相關議題 立即開展電動車價格承諾談判。

汽車股

吉利（0175）收報14.92元，升4.19%。

比亞迪（1211）收報344.2元，升2.68%。

小鵬（9868）收報71.2元，升4.4%。

理想（2015）收報85.4元，升4.85%。

蔚來（9866）收報26.5元，升3.92%。

零跑（9863）收報49.3元，升2.28%。

美銀：蘋果將iPhone組裝轉移到美國在技術上可行 惟成本恐大飈逾90%

手機設備

丘鈦（1478）收報6.03元，升3.97%。

舜宇（2382）收報62.2元，升5.42%。

高偉電子（1415）創上市新高，見34.1元，收報19.86元，升3.98%。

瑞聲（2018）收報34.9元，升5.76%。

比亞迪電子（0285）收報31.05元，升6.7%。

香港寬頻（1310）：與中移香港、I Squared要約討論及談判仍在進行。收報5.07元，無升跌。

長和（0001）反駁巴拿馬，指港口公司欠款12億美元屬謬論 。收報39.5元，升2.33%。

中國宏橋（1378）擬斥最多20億元回購。收報12.98元，升2.69%。

華潤建材（1313）料上季轉賺最多1.2億人幣。收報1.71元，跌2.29%。

金蝶（0268）：金蝶雲上季ARR近36億人幣，增長20%。收報12.14元，升8.01%。

中移動近12億元向TPG收購香港寬頻（1310）約15%股份。收報5.07元，無升跌。

港交所（0388）明起調高恒指、國指及科指期貨等合約按金。收報306.8元，升1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見34.1元，收報19.86元，升3.98%；中環新能源（1735）創上市新高，見10.78元，收報9.96元，跌2.35%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見20.6元，收報20.15元，升17.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1116.65元，收報1115.6元，跌0.08%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1177.95元，收報1177.95元，升0.01%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見69.76元，收報69.28元，升2.39%；康師傅（0322）創52周高，見13.56元，收報13.28元，升2.47%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.09元，收報3.98元，升1.27%；康師傅控股（0322）創52周高，見13.56元，收報13.28元，升2.47%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.09元，收報1.06元，升6%；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.4元，收報0.39元，跌2.5%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.21元，收報2.21元，升2.79%；日清食品（1475）創52周高，見6.15元，收報6.15元，升4.77%；龍資源（1712）創52周高，見2.5元，收報2.21元，升2.79%；優越集團控股（1841）創52周高，見0.25元，收報0.25元，無升跌；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見1.18元，收報1元，升6.38%。

破頂指數成份股包括，康師傅（0322）創52周高，見13.56元，收報13.28元，升2.47%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國天弓控股（0428）低見0.275元，收報0.275元，跌5.17%；德泰新能源集團（0559）低見0.11元，收報0.118元，升1.72%；稻香控股（0573）低見0.31元，收報0.335元，跌4.29%；築友智造科技（0726）低見0.051元，收報0.053元，跌1.85%；摩比發展（0947）低見0.107元，收報0.116元，跌3.33%；富臨集團控股（1443）低見0.09元，收報0.09元，跌4.26%；C-LINK SQ（1463）低見0.151元，收報0.223元，升0.45%；聯洋智能控股（1561）低見0.063元，收報0.069元，無升跌；途屹控股（1701）低見0.092元，收報0.1元，無升跌；豐展控股（1826）低見0.036元，收報0.045元，跌6.25%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.171元，收報0.171元，跌5%；REGAL INT'L（0078）低見0.8元，收報0.81元，跌10%；安寧控股（0128）低見0.245元，收報0.247元，跌1.2%；金輝集團（0137）低見0.58元，收報0.58元，跌7.94%；利民實業（0229）低見0.81元，收報0.82元，跌1.2%；經濟日報集團（0423）低見0.67元，收報0.68元，無升跌；天大藥業（0455）低見0.135元，收報0.136元，跌12.26%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；上實城市開發（0563）低見0.265元，收報0.285元，升3.64%；怡邦行控股（0599）低見0.14元，收報0.14元，跌11.39%。

異動股

上升異動股，包括，直通電訊（8337）創52周高，見0.16元，收報0.139元，升75.95%；璋利國際（1693）收報1.97元，升50.38%；民生國際（0938）收報0.64元，升48.84%；天元醫療（0557）收報0.7元，升40%；連成科技集團（8635）收報0.7元，升37.25%；中國星集團（0326）收報1.69元，升35.2%；宏強控股（8262）創52周高，見0.12元，收報0.116元，升31.82%；冠均國際控股（1629）收報0.155元，升28.1%；方正控股（0418）收報0.91元，升26.39%；ＴＣＬ電子（1070）收報8.23元，升25.84%；RAFFLESINTERIOR（1376）見52周低0.048元，收報0.06元，升25%。

下跌異動股，包括，多想雲（6696）創52周高，見7.68元，創上市新低，見0.88元，收報0.88元，跌88.16%；皇庭智家（1575）收報0.053元，跌32.91%；HSSP INTL（3626）收報3.97元，跌30.96%；遠大中國（2789）收報0.084元，跌25.66%；ＦＩ二南方納指（7568）收報5.885元，跌19.88%；ＦＩ二華夏納一百（7522）收報0.896元，跌19.57%；中國再生醫學（8158）收報0.36元，跌19.1%；亞積邦租賃（1496）收報0.1元，跌16.67%；華津國際控股（2738）創上市新低，見0.305元，收報0.32元，跌15.79%；仁德資源（8125）收報0.3元，跌15.49%；彭順國際（6163）收報0.25元，跌15.25%。

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