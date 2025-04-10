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全日沽空金額減7% 盈富沽空增52%

大市全日沽空金額785.18億元，較上日減少7.12%，沽空金額佔大市成交比率由上日的20.5%降至19.85%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）84.84億元，較上日增加52%，沽空比由上日的17.13%，升至17.42%。上日流通股份增1.25%或8100萬個，至65.51億個，是3月11日後最多，當日達65.54億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份增4.44%或1973.88萬個，至4.63億個，是2024年3月6日後最多，當日達4.65億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.2%或1750萬個，至86.49億個，是4月8日後最少，當日達86.67億個。

沽空增幅最多的股份為，ＧＸ中國全球領導（3050）增加4911.91%，至155.95萬；沽空減幅最多的股份為，易方達Ａ５０（3111）減少99.97%，至209元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率48.48%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率52.43%。

其餘請看附圖。

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