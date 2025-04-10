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關稅戰︱信保局推三項支援措施 丘應樺籲業界團結 應對美國無理脅迫

商務及經濟發展局表示，面對美國濫施關稅包括進一步調高所謂對等關稅，信保局會推出新一輪支援措施，支援香港出口貿易，協助企業加快開拓新興市場。

商經局局長丘應樺表示，美國朝令夕改，連日調高關稅，針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反邏輯和脫離事實，再次突顯其為打壓對手的野蠻行為。他呼籲業界團結一致，共同應對美方的無理脅迫。信保局將推出三項支援措施，協助香港企業加速開拓新興及多元市場。

為支援香港企業（尤其是中小企業）應對目前挑戰，信保局即時推岀三項支援措施，包括一，延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至2026年6月30日；二，為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；三，減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。

自美國於上星期宣布加徵「對等關稅」後，丘應樺已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界（包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業）的代表會面，聽取他們對事件的意見及商討應對措施。商經局會繼續與業界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅迫，並透過各項資助計劃和支援措施包括「中小企融資擔保計劃」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」等協助中小企業資金周轉、提升競爭力及開拓更多元化市場。

 

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