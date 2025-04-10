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DASH推出「免爭拗」的士網約服務 已登記司機逾4000名

本土數碼生活平台DASH今日公布，推出「免爭拗」的士網約服務「DASH Taxi」，DASH 聯合創辦人及董事總經理馬兆鏘（Jason）指，自三月試行以來，DASH Taxi 已獲超過4,000名司機登記支持，並在大嶼山完成500多張訂單，DASH Taxi為DASH互聯生態系統內首個產品，未來平台將整合更多服務，希望在年內推出一些與盛事相關的服務。

談及現時網約的服務需要「燒錢」及賺錢難的問題，馬兆鏘指出，公司會在每趟行程中收取劃一3%的費用，對司機則是免佣，會推出優惠活動作推廣，「派少少出嚟」，但希望以口碑達到持續增長。

至於網約的行業經常發生吞併情況，馬兆鏘指出，DASH並非只推出網約的服務，而是推出整個數碼生活平台，覆蓋衣食住行，與一般單一業務的網約平台不同，希望業務能逐步增長。

他又指，DASH是獲得運輸署認可的初創企業，故只會做合法合規的事，不會對接白牌車的業務，但目前政府擬規管白牌車等，未來只會在合法情況下進行。他又指，公司目前除了自身業務，亦與已一間獲政府發出的士車隊牌照的的士車隊合作，服務有望在未來三個月推出，並正與另外兩間的士車隊洽商中。

據公開資料，DASH已透過香港政府兩項獲批專案共撥款2850萬元資金。馬兆鏘指，公司亦有一些私人投資者，包括家族辦公室，但不方便透露詳情。公司人手方面，之前規模約廿多人，但現時業務發展快，剛搬了辦公室，仍在按業務需求招聘人手。

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DASH另一位聯合創辦人陳定邦則是港鐵（0066）旗下MTR Lab董事總經理及企業策略經總理。去年10月，集團又委任了伍尚修為執行合夥人兼策略總監，他是永隆銀行創辦人伍宜孫家族第三代後人，公司當時指伍尚修將帶領公司的策略方向，推動香港傳統的士行業向數碼支付系統的可持續轉型。