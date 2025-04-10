文章日期：2025年4月10日 17:11
安踏體育（2020）公布，今年第一季，安踏品牌產品之零售金額按年比錄得高單位數的正增長。
其中，FILA 品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長；所有其他品牌產品之零售金額按年比錄得 65-70%的正增長。
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