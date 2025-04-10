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安踏2.9億美元收購德國戶外服飾商Jack Wolfskin

安踏體育（2020）公布，以2.9億美元作價收購德國2.9億美元，收購戶外服飾、 鞋履及裝備專業品牌之一的「Jack Wolfskin」業務。

據公告，安踏與Topgolf Callaway Brands Corp.（Topgolf）訂立了一份有關買賣Callaway Germany Holdco GmbH（股本權益的買賣協議。根據協議，Topgolf有條件地同意出售，並且安踏有條件地同意購入Callaway100%的股本權益，基礎對價為現金2.9億美元，加上淨營運資金及其他慣常調整項進行調整。

安踏預計收購將於2025年第二季末或第三季初完成。收購完成後，Callaway將成為公司的間接全資附屬公司。

Callaway於德國伊德斯坦因註冊成立並在全球目標市場經營「Jack Wolfskin」業務。Jack Wolfskin針對活躍戶外及都市戶外客 群打造專業戶外產品，應用場景涵蓋徒步、自行車、滑雪以及露營。

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