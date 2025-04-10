Lalamove公布《可持續發展報告2024》，去年總溫室氣體排放量（範圍2及範圍3為主要）錄得244.05萬公噸二氧化碳當量，當中平台司機夥伴車輛履單產生241.59萬公噸二氧化碳當量。公司表示，中國內地市場約六成麵包車訂單為新能源車履約，而採用新能源車可以提升公司作為可持續物流平台的品牌形象，從而佔據更大的市場份額，實現收入增長。
該報告參照全球報告倡議可持續發展報告標準（「GRI」）2021及聯合國可持續發展目標（「SDGs」）相關要求進行編制，並參考部分香港交易所（0388）的新氣候規定，與國際可持續發展標準委員會（「ISSB」）制定的氣候相關披露（「IFRS S2」）標準保持一致。
從氣體排放量涉範圍來看，範圍2中，來自全球辦公室的用電需求，合共產生1.11萬公噸二氧化碳當量，排放因子則根據各地電力來源而異。至於範圍3，則佔整體排放絕大部分，當中平台司機夥伴車輛履單產生241.59萬公噸二氧化碳當量，其採平均數據法評估，排放因子來源是英國能源安全與淨零部門《Convers on factors 2024: condensed set》。
去年，該公司約97的汽車銷售為新能源車，另外近100%的租賃汽車亦為新能源車。 同時，與約20家電動車充電設備供應商合作，在中國內地提供約10萬個新能源充電站及132萬個電動車充電器，並為平台司機夥伴提供充電折扣。
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