該項年度調查收集亞太地區11個市場 (包括新加坡、中國內地和澳洲) 4236家小型企業的意見。調查包括306名來自香港的受訪者，其中65%受訪企業表示2024 年業務有所增長，較2023年的57%顯著上升，亦是自2017年以來最強勁的表現。然而，57%的受訪企業預期2025年業務將有所增長，較去年69%受訪者的增長預期顯著下降。對本港整體經濟的信心也反映了這一趨勢，68%的受訪者預期今年本地經濟將有所增長，低於2024年的73%。

澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開表示，今年許多中小企業或將面對多重挑戰，包括經濟壓力、融資條件收緊及市場競爭加劇。因此，商業氣氛變得更為審慎。部分行業仍在適應消費行為的變化，如網上購物和境外消費的增加。中小企要實現可持續發展，必須採取更積極的態度迎接這些趨勢。

調查顯示，香港中小企熱衷於創新和拓展海外市場。但是融資環境則變得更困難。2024年，超過80%的香港小型企業需要外部融資。然而，37%的企業認為難以取得資金，較2023年的8%為高。此外，償債困難的小型企業從2023年的9%上升至2024年的22%。40%的企業預計今年難以獲得外部資金，而26%的企業預計他們可能難以償還債務。

公會指出，由於銀行貸款要求收緊，許多中小企業在去年開始動用個人資源，較2023年激增五倍。公會建議香港政府和金融機構考慮向受影響的中小企，延長「還息不還本」十二個月，以助其應對資金流動性需要。為保持增長，中小企業應持續創新以提升競爭力、密切監察現金流、專注高增長商機、多元化收入來源，以及就節省成本的措施尋求專業意見。

調查顯示，41%的中小企業表示在各項科技投資中，最主要投資於人工智能。另有26%的受訪者曾通過人工智能工具尋求商業建議。但是公會指出，中小企業不應完全依賴人工智能，應向可靠的專業人士尋求建議，尤其是融資和稅務等技術問題。

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