澳優乳業（1717）公布，去年收入按年升0.3%至74.02億元（人民幣，下同），毛利率增3.4個百分點至42%，純利升35.3%至2.36億元。每股基本盈利為0.1326元，派末期股息0.06港元，按年升20%。
期內，乳製品及相關產品收入為70.93億元，按年相若；營養品按年升7.1%至3.05億元。來自中國市場的整體收入按年跌3.8%至56.61億元。EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年升28.1%至1.33億元。
公司表示，今年宏觀環境依然不確定，行業仍將呈現減量競爭的態勢，競爭也必將更加激烈。公司將實現核心自家品牌牛羊奶粉業務並舉及穩步增長，佳貝艾特國際業務及營養品業務作為第二增長曲線保持高速增長，同時在美國、加拿大、中東等核心市場實現銷量突破，並加快印度市場開發進程。
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