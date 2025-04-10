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Endowus去年客戶AUM突破27億元 推私募信貸及股權投資組合

新加報線上基金平台智安投（Endowus）表示，集團去年高淨值客戶按年升64%，而過去一年於對沖基金與私募市場等另類資產的配置增長三倍，客戶資產規模突破27億元。另外，智安投今舉辦年度Endowus投資峰會，擴展私募市場的投資解決方案，並推出全新的私募信貸和私募股權投資組合。

智安投表示，集團推出兩大創新另類資產組合，讓客戶透過單一基金即可配置多元化的常青，以及半流動性私募市場投資策略。

智安投指出，於私募信貸組合包括來自Apollo、Ares 及Blackstone等的投資策略，而私募股權組合則包括Blackstone、Carlyle 、EQT及Vista等 。智安投續指，香港的專業投資者及新加坡的認可投資者客戶，現可透過平台認購兩項新投資組合。

Endowus智安投聯合創始人及首席執行官萬振邦表示，智安投們聚焦私募市場投資解決方案，正好回應不斷變化的市場狀態，突顯投資者對傳統投資策略轉型的迫切需求。

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