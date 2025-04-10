貿發局副總裁張淑芬指，今年七大時尚生活、授權展覽及會議將集中在四月最後一個星期舉行，除了展示來自世界各地的文化創意設計、功能性產品，更會回應最新市場需求，包括銀髮市場及可持續發展的產品和新物料等。集中展期可為買家帶來一站式多元採購選擇，並有助開拓更多跨行業和跨領域的商機，締造協同效應。

她補充，七大展覽和會議預期會有來自超過30個國家及地區、約6,000家展商，當中包括中國內地和香港，還有亞太地區的澳洲、日本、韓國、馬來西亞和泰國等，以及歐美地區如意大利、西班牙、瑞士及美國等。當中Fashion InStyle首度有來自奧地利及英國等地的展商，印包展亦新增來自柬埔寨的展商。

香港貿發局今年將繼續採用EXHIBITION+「展覽+」線上線下融合模式舉辦展覽，展商可利用人工智能商貿配對平台「商對易」（Click2Match）及「貿發網採購」平台（hktdc.comSourcing）、線上線下研討會及論壇（Intelligence Hub），將實體展覽的互動及推廣活動延伸至網上平台。買家則可透過「HKTDC Marketplace App」的「掃碼易」（Scan2Match）功能，於展會期間掃描展商及產品陳列櫃的專屬二維碼，記錄心儀展商資料，瀏覽產品訊息並提出查詢，於展會期間或之後繼續線上洽談。自今年四月起，展商在網上的宣傳期將延長至一年。

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