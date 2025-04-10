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政府：3月中小企整體營商氣氛改善 惟4月美國關稅構成壓力

香港政府統計處公布，2025年3月份中小型企業現時動向指數，從2025年2月在收縮區域的42.1上升至2025年3月的43.5，而未來一個月（即2025年4月）的業務收益展望動向指數為46.5。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在2025年3月均較上月上升，特別是商用服務業（從45.1上升至48.4）及物流業（從36.3上升至39.0）。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2025年2月的45.9上升至2025年3月的46.6，而未來一個月（即2025年4月）的新訂單展望動向指數為46.9。

政府發言人表示，3月中小企整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的整體預期，較上一個月改善。整體就業情況亦好轉。

       

展望未來，隨着美國在4月大幅增加對差不多所有貿易夥伴的進口關稅，環球經濟的下行風險和外圍環境的不明朗程度顯著上升。這可能會對營商氣氛構成壓力。政府一直從多方面為本地企業(尤其是中小企)提供支援，並會繼續密切監察相關情況。

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