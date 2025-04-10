普拉達稱，Versace為國際頂尖的時尚設計品牌之一，亦是全球範圍內意大利奢華的代表。憑藉卓越的品牌知名度，Versace是奢侈品領域中的獨特資產。該品牌在時尚界擁有深厚的底蘊，展現出解讀當代風尚的巨大潛力，及在掌握和預測現今及未來社會神髓方面，展現出敏銳的鑒賞力。Versace鮮明的美學風格將為其品牌組合帶來高度的互補效應，並透過多元的價值創造策略，展現出巨大的未開發增長潛力。

其指出，在集團下，Versace將保持其品牌創意與文化底蘊，並全面受益於其綜合平台的優勢，當中包括行業能力、零售執行力及營運專業知識。 其認爲收購事項屬公平合理且符合公司及其股東的整體利益。 截至2024年3月30止年度，Versace所屬GIVI經營收入達1.94億元，按年減少83.55%，長期資產價值達94.67億元。截至2024年底12月28日止，GIVI錄得經營虧損3.18億元。根據普拉達的新聞稿指，是次收購將以10億歐元定期貸款，及5億歐元橋樑設施進行融資。法巴及Intesa將為是次融資的委托行。

Capri在出售Versace的控股公司後，尚持有Jimmy Choo及Michael Kors等品牌。Capri表示，料今次出售GIVI的交易會在取得監管機構所需批准後，於今年下半年完成。集團主席John D Idol表示，在過去6年已經將Versace品牌重新定位，該品牌已經處於最佳位置去實現長期增長，並且有信心普拉達可帶領Versace下一個增長及成功的時代。完成交易後其擬將套現所得，用於商業投資、減債及進行回購。