moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

OSL與Kiln達成戰略合作  在港首個提供以太幣質押服務

OSL集團（0863）宣布與領先的企業級質押基礎設施供應商Kiln達成策略性合作夥伴關係，提供以太幣 (ETH) 質押服務。繼證監會於4月7日宣布批准持牌虛擬資產交易平台可在香港提供質押服務後，作為香港首家持牌質押服務供應商，OSL將推出受保的冷存儲質押解決方案。通過與Kiln穩健的API基礎設施無縫整合，OSL的託管平台將為機構客戶提供安全且高效的質押服務。

OSL擁有亞洲最大的加密貨幣ETF託管資產管理規模，可以為金融機構提供安全又合規的質押服務體驗。作為全球首家受保且獲得證監會牌照的加密資產平台，OSL的質押服務穩健安全，始終把監管合規置於首位，又有領先市場的效能。

OSL首席商務官張英華表示：「OSL很高興能推出我們的質押解決方案，為投資者提供一個既安全，又高效的鏈上工具。我們與Kiln的合作是強強聯手，進一步強化了公司在提供傳統託管服務之外，亦提供頂級加密資產服務的決心。Kiln有無可比擬的安全性、零罰沒事件記錄，以及獲得廣泛的以太坊社群的信任，可以確保無論是目前的託管服務，抑或是未來的ETF服務，都能為客戶提供穩健又可靠的質押服務體驗。」。

Kiln聯合創始人兼行政總裁 Laszlo Szabo 表示：「香港監管批准質押機制，標誌著本地機構化進程在亞洲市場取得關鍵突破。通過質押功能的部署，投資者不僅能捕捉以太幣價格波動收益，更可獲得維護以太坊網絡安全的額外獎勵。我們十分榮幸與OSL達成戰略合作，攜手推進此項創新服務的落地。」。

證監會前已宣布，批准持有獲證監會牌照的虛擬資產交易平台提供質押服務，其中包括現貨虛擬資產ETF，但前提是這些平台必須維持對質押虛擬資產的託管。此舉旨在應對機構投資者日益增加的興趣，為他們提供更多的交易機會，並展現證監會對安全且受監管環境的堅定承諾。

Kiln是以太坊質押領域的領導者，管理達130億美元的加密資產，佔整體以太坊網絡的4.5%。Kiln在2024年的驗證器表現持續優於以太坊網絡，平均質押年回報率 (GRR) 達3.628%，而網絡平均為 3.51%。