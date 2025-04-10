OSL擁有亞洲最大的加密貨幣ETF託管資產管理規模，可以為金融機構提供安全又合規的質押服務體驗。作為全球首家受保且獲得證監會牌照的加密資產平台，OSL的質押服務穩健安全，始終把監管合規置於首位，又有領先市場的效能。

OSL首席商務官張英華表示：「OSL很高興能推出我們的質押解決方案，為投資者提供一個既安全，又高效的鏈上工具。我們與Kiln的合作是強強聯手，進一步強化了公司在提供傳統託管服務之外，亦提供頂級加密資產服務的決心。Kiln有無可比擬的安全性、零罰沒事件記錄，以及獲得廣泛的以太坊社群的信任，可以確保無論是目前的託管服務，抑或是未來的ETF服務，都能為客戶提供穩健又可靠的質押服務體驗。」。

Kiln聯合創始人兼行政總裁 Laszlo Szabo 表示：「香港監管批准質押機制，標誌著本地機構化進程在亞洲市場取得關鍵突破。通過質押功能的部署，投資者不僅能捕捉以太幣價格波動收益，更可獲得維護以太坊網絡安全的額外獎勵。我們十分榮幸與OSL達成戰略合作，攜手推進此項創新服務的落地。」。

證監會前已宣布，批准持有獲證監會牌照的虛擬資產交易平台提供質押服務，其中包括現貨虛擬資產ETF，但前提是這些平台必須維持對質押虛擬資產的託管。此舉旨在應對機構投資者日益增加的興趣，為他們提供更多的交易機會，並展現證監會對安全且受監管環境的堅定承諾。

Kiln是以太坊質押領域的領導者，管理達130億美元的加密資產，佔整體以太坊網絡的4.5%。Kiln在2024年的驗證器表現持續優於以太坊網絡，平均質押年回報率 (GRR) 達3.628%，而網絡平均為 3.51%。