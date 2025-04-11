在白宮備忘錄顯示對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達145%後，市場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟增長造成持久損害。

特朗普對華貿易戰再升級，加徵的中國關稅總稅率激增到至少145%，並進一步調高小額包裹關稅。中國宣布減少好萊塢影片進口數量。外匯局官員稱經濟基本面和外匯市場韌性較強。白宮國家經濟委員會主任表示，中美之間沒有就關稅問題進行具體磋商，特朗普和習近平料在未來某個時候對話。知名投資人Kyle Bass表示，美國在與中國的貿易戰中佔上風，雖然美國經濟可能略微衰退，但有利於打下更穩固根基

經濟數據方面，美國3月CPI近五年來首次環比下降，聯儲局官員強調應對關稅衝擊通脹的必要性。

道瓊斯工業平均指數收跌1014點，跌幅2.5%，報39593點。標普500指數收跌188點，跌幅3.47%，報5268點。納斯達克綜合指數收跌737點，或4.31%，報16387點。

高盛跌5.24%，報489.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累166點，而聯合健康升2.75%，報594.4元，貢獻道指97點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報190.42元，跌4.23%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報152.82元，跌3.71%，亞馬遜(美：AMZN)收市報181.22元，跌5.17%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報546.29元，跌6.73%，英偉達(美：NVDA)收市報107.57元，跌5.91%，微軟(美：MSFT)收市報381.35元，跌2.34%，Tesla (美：TSLA)收市報252.4元，跌7.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.71%，報487點。德國DAX指數收漲4.54%，報20562點；法國CAC 40指數漲3.84%，報7126點；英國富時100指數收漲3.05%，報7913點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.14%，報6405點。

美國2年期債息曾跌最多3.24%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為6.07%。低見3.781厘，是4月9日3.6533厘後最低。收市報3.862厘，是4月8日後收市新低，當日報3.7256厘。收報3.862厘，跌1.17%。

美國10年期債息曾升最多2.16%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為5.09%。高見4.4249厘，是4月9日4.5114厘後最高。收市報4.4249厘，是2月21日後收市新高，當日報4.4313厘。收報4.4249厘，升2.16%。連升4日，累計升0.4306厘，對上一次連升4日是2月11日。

美2年期10年期債息差曾升最多39.3%，是2024年12月19日後最大升幅，當日升幅為80.51%。高見57.876基點，是4月9日73.847基點後最高。收市報55.253基點，是4月8日後收市新高，當日報56.113基點。收報55.253基點，升32.99%。

美3個月10年期債息終止連續9日倒掛，轉為正息差，高見10.066基點，是4月9日19.647基點後最高。收市報10.066基點，是2月21日後收市新高，當日報12.154基點。收報10.066基點，升985.29%。連升5日，累計升37.304基點，對上一次連升5日是2月12日。

金龍指數曾跌最多1.86%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見6358.17點，是4月9日6079.54點後最低。收市報6405.21點，是4月8日後收市新低，當日報6198.18點。收報6405.21點，跌1.14%。第1日陰燭。

道指曾跌最多5.37%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見38427.7點，是4月9日37275.69點後最低。收市報39593.66點，是4月8日後收市新低，當日報37645.59點。收報39593.66點，跌2.5%。第1日陰燭。

標指曾跌最多6.26%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為9.83%。低見5115.27點，是4月9日4948.43點後最低。收市報5268.05點，是4月8日後收市新低，當日報4982.77點。收報5268.05點，跌3.46%。第1日陰燭。

納指曾跌最多7.19%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為8.84%。低見15894.26點，是4月9日15270.28點後最低。收市報16387.31點，是4月8日後收市新低，當日報15267.91點。收報16387.31點，跌4.31%。第1日陰燭。

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