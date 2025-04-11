moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

憂中美貿易戰拖累全球經濟 標指納指曾見5年最大跌幅 道指跌1014點

美債息短跌長升，美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息終止連續9日倒掛，轉為正息差。金龍指數、美股下跌，標指曾跌最多6.26%，是2020年3月18日後最大跌幅，納指曾跌最多7.19%，是2020年3月18日後最大跌幅。

在白宮備忘錄顯示對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達145%後，市場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟增長造成持久損害。

特朗普對華貿易戰再升級，加徵的中國關稅總稅率激增到至少145%，並進一步調高小額包裹關稅。中國宣布減少好萊塢影片進口數量。外匯局官員稱經濟基本面和外匯市場韌性較強。白宮國家經濟委員會主任表示，中美之間沒有就關稅問題進行具體磋商，特朗普和習近平料在未來某個時候對話。知名投資人Kyle Bass表示，美國在與中國的貿易戰中佔上風，雖然美國經濟可能略微衰退，但有利於打下更穩固根基

經濟數據方面，美國3月CPI近五年來首次環比下降，聯儲局官員強調應對關稅衝擊通脹的必要性。

道瓊斯工業平均指數收跌1014點，跌幅2.5%，報39593點。標普500指數收跌188點，跌幅3.47%，報5268點。納斯達克綜合指數收跌737點，或4.31%，報16387點。

高盛跌5.24%，報489.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累166點，而聯合健康升2.75%，報594.4元，貢獻道指97點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報190.42元，跌4.23%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報152.82元，跌3.71%，亞馬遜(美：AMZN)收市報181.22元，跌5.17%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報546.29元，跌6.73%，英偉達(美：NVDA)收市報107.57元，跌5.91%，微軟(美：MSFT)收市報381.35元，跌2.34%，Tesla (美：TSLA)收市報252.4元，跌7.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.71%，報487點。德國DAX指數收漲4.54%，報20562點；法國CAC 40指數漲3.84%，報7126點；英國富時100指數收漲3.05%，報7913點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.14%，報6405點。

美國2年期債息曾跌最多3.24%，是4月7日後最大跌幅，當日跌幅為6.07%。低見3.781厘，是4月9日3.6533厘後最低。收市報3.862厘，是4月8日後收市新低，當日報3.7256厘。收報3.862厘，跌1.17%。

美國10年期債息曾升最多2.16%，是4月9日後最大升幅，當日升幅為5.09%。高見4.4249厘，是4月9日4.5114厘後最高。收市報4.4249厘，是2月21日後收市新高，當日報4.4313厘。收報4.4249厘，升2.16%。連升4日，累計升0.4306厘，對上一次連升4日是2月11日。

美2年期10年期債息差曾升最多39.3%，是2024年12月19日後最大升幅，當日升幅為80.51%。高見57.876基點，是4月9日73.847基點後最高。收市報55.253基點，是4月8日後收市新高，當日報56.113基點。收報55.253基點，升32.99%。

美3個月10年期債息終止連續9日倒掛，轉為正息差，高見10.066基點，是4月9日19.647基點後最高。收市報10.066基點，是2月21日後收市新高，當日報12.154基點。收報10.066基點，升985.29%。連升5日，累計升37.304基點，對上一次連升5日是2月12日。

金龍指數曾跌最多1.86%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見6358.17點，是4月9日6079.54點後最低。收市報6405.21點，是4月8日後收市新低，當日報6198.18點。收報6405.21點，跌1.14%。第1日陰燭。

道指曾跌最多5.37%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見38427.7點，是4月9日37275.69點後最低。收市報39593.66點，是4月8日後收市新低，當日報37645.59點。收報39593.66點，跌2.5%。第1日陰燭。

標指曾跌最多6.26%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為9.83%。低見5115.27點，是4月9日4948.43點後最低。收市報5268.05點，是4月8日後收市新低，當日報4982.77點。收報5268.05點，跌3.46%。第1日陰燭。

納指曾跌最多7.19%，是2020年3月18日後最大跌幅，當日跌幅為8.84%。低見15894.26點，是4月9日15270.28點後最低。收市報16387.31點，是4月8日後收市新低，當日報15267.91點。收報16387.31點，跌4.31%。第1日陰燭。

其他報道

北水增持建行 減持南方恒生科技