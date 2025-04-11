個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報434.89元；阿里巴巴（9988）跌0.57%，折合報101.02元；美團（3690）跌4.03%，折合報141.22元；匯控（0005）跌2.32%，折合報74.81元；建行（0939）跌1.18%，折合報6.12元。

道期現跌0.979%；標期現升0.2%；納期現跌1.32%。日本東證指數現跌4.7%；韓國KOSPI指數現跌1.83%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌2.27%。

VIX指數隔晚升21.11%或7.1點，報40.72點。

紐油現跌0.46%或0.28美元，報59.79美元；布油現跌0.39%或0.25美元，報63.08美元；金價現升0.92%或29.5美元，報3205.73美元；LME 銅期貨隔晚升4.35%或375美元，報8988美元。比特幣現跌0.67%或541.41美元，報79337.78美元；美國10年期債息現升1.24%或0.0549厘，報4.4798厘。

今日焦點股份可留意：

3間公司最快今日公布業績，包括，紫金礦業（2899）、金泰能源控股（2728）及華檢醫療（1931）。

OSL（0863）與Kiln達成戰略合作，在港首個提供以太幣質押服務。

普拉達（1913）以106.7億元收購Versace所屬控股公司。

香港寬頻（1310）：國務院批准中移動收購要約。

吉利（0175）料首季最多賺58億元人幣，按年升2.7倍。

迅銷（6288）董事長柳井正：特朗普關稅將令美國被孤立。

澳優乳業（1717）純利升35%，派末期息0.06元。

大摩料匯控（0005）股價未來15天跑贏大市。

安踏（2020）2.9億美元收購德國戶外服飾商Jack Wolfskin。安踏：首季品牌產品零售額錄高單位數正增長。

中銀（2388）五一黃金周延長分行營業，農曆假跨境新客按年增1.2倍。

耀才（1428）料去年綜合稅後純利升一成至6.13億元。

富達減持李寧（2331）至5%以下。

鄺肖卿增持新地（0016）。

丘鈦科技（1478）3月攝像頭模組銷售跌19%至3064萬件。

The Capital Group減持創科（0669）。

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