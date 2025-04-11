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長江生命科技：TROP2 新型癌症疫苗取得良好早期成果

長江生命科技（0775）公布，TROP2（滋養層細胞表面抗原 2）的新型癌症疫苗取得良好的早期成果，今早復牌。

公司指，TROP2乃一種在多類癌症中有過度表現的細胞表面糖蛋白，常見於乳癌、肺癌、胰臟癌及結直腸癌。此蛋白在細胞繁衍、轉移及入侵方面扮演關鍵角色，過度表現之狀態常引致惡性腫瘤行為及差劣的臨床效果。由於此蛋白在癌細胞之高度表現及在正常組織中極少存在，TROP2遂成為腫瘤學中具發展潛力的治療性標靶。

公司指，公司的TROP2癌症候選疫苗涵蓋能誘發強大T細胞免疫反應的創新環狀信使核糖核酸(「circRNA」)及融合蛋白疫苗構建體，並在臨床前研究中被發現能大幅度抑制腫瘤生長。該等TROP2候選疫苗已在五項臨床前研究中進行評估，包括兩類腫瘤 ⎯ 乳癌及結直腸癌 ⎯ 研究中涉及超過170隻小鼠，其中約100隻小鼠接種TROP2候選疫苗。所有乳癌研究均顯示腫瘤生長被完全（100%）抑制。總體而言，在五項研究中，當小鼠接受TROP2 候選疫苗治療時，有四項顯示達到 100% 的腫瘤生長抑制，而餘下的一項研究顯示腫瘤生長抑制率約為 80%。

公司認為TROP2是一種令人振奮的治療性標靶癌症疫苗，在小鼠研究中觀察所見，公司的TROP2癌症疫苗展現前所未見的成功抗癌效能。公司期望TROP2癌症疫苗能迅速進展至臨床研究階段，以儘早帶來腫瘤治療新方向，並造福病患。目前，公司已向香港知識產權署提交circRNA及融合蛋白TROP2癌症疫苗的原授標準專利申請，並向美國專利商標局提交相關臨時專利申請。

公司認為該TROP2癌症疫苗的成功商品化可為公司帶來潛在的重大經濟效益。

有關 TROP2 癌症疫苗的數據預期於即將舉行的各癌症會議中發表。

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