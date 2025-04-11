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恒指低開124點 科指跌0.5% 攜程跌4% 長江生命科技升37%

恒指今早低開124點或0.61%，報20557點，大市成交金額37億元；國指今早低開30點或0.4%，報7638點。恒生科技指數開市報4787點，跌0.54%。上升股份比例為5.66%，下跌為8.01%，無升跌為86.31%。

藍籌19隻升，44隻下跌，20隻無升跌。吉利（0175）升4.02%，報15.52元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌4.55%，報427.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，18隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）開市報21.85元，升2.58%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報427.8元，跌4.55%。

恒指續低於100天線(21186.86點)。科指續低於100天線(4949.95點)。

長江生命科技（0775）：TROP2 新型癌症疫苗取得良好早期成果。創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升37.5%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，紫金礦業（2899）開市報16.1元，升2.94%。

金泰能源控股（2728）停牌。

華檢醫療（1931）停牌。

OSL（0863）與Kiln達成戰略合作，在港首個提供以太幣質押服務。無成交，報10.16元。

普拉達（1913）以106.7億元收購Versace所屬控股公司。開市報51.5元，升7.63%。

香港寬頻（1310）：國務院批准中移動收購要約。開市報5.08元，升0.2%。

吉利（0175）料首季最多賺58億元人幣，按年升2.7倍。開市報15.52元，升4.02%。

迅銷（6288）董事長柳井正：特朗普關稅將令美國被孤立。無成交，報24元。

澳優乳業（1717）純利升35%，派末期息0.06元。開市報2.39元，升18.91%。

大摩料匯控（0005）股價未來15天跑贏大市。開市報74.05元，跌2.18%。

安踏（2020）2.9億美元收購德國戶外服飾商Jack Wolfskin。安踏：首季品牌產品零售額錄高單位數正增長。開市報82.95元，升1.72%。

中銀（2388）五一黃金周延長分行營業，農曆假跨境新客按年增1.2倍。開市報28.9元，無升跌。

耀才（1428）料去年綜合稅後純利升一成至6.13億元。開市報2.5元，無升跌。

富達減持李寧（2331）至5%以下。開市報14.9元，無升跌。

鄺肖卿增持新地（0016）。開市報67.2元，跌1.1%。

丘鈦科技（1478）3月攝像頭模組銷售跌19%至3064萬件。開市報5.76元，跌4.48%。

The Capital Group減持創科（0669）。開市報73.35元，跌3.74%。

破頂股表現

破頂股包括，赤峰黃金（6693）創上市新高，見21.85元，開市報21.85元，升8.44%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2293元，開市報2293元，升2.69%；價值黃金（3081）創上市新高，見75元，開市報75元，升2.6%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.99元，開市報15.99元，升5.2%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.1元，開市報1.1元，升3.77%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升37.5%；山東黃金（1787）創52周高，見20.6元，開市報20.6元，升7.18%；招金礦業（1818）創52周高，見16.88元，開市報16.88元，升4.71%；靈寶黃金（3330）創52周高，見8.6元，開市報8.6元，升5.39%。

破底股方面

創上市新低，包括多想雲（6696）低見0.84元，開市報0.84元，跌4.55%。

創52周低，新華通訊頻媒（0309）低見0.031元，開市報0.031元，跌11.43%。

異動股

上升異動股，包括，長江生命科技（0775）創52周高，見0.66元，開市報0.66元，升37.5%；澳優（1717）開市報2.39元，升18.91%；H&H國際（1112）開市報9.91元，升13.13%；南方納指一百（3034）開市報8.2元，升10.74%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見21.85元，開市報21.85元，升8.44%；QUANTUMPH-P（2228）開市報4.67元，升7.85%；中創新航（3931）開市報16.08元，升7.77%；普拉達（1913）開市報51.5元，升7.63%。

下跌異動股，包括，新華通訊頻媒（0309）見52周低0.031元，開市報0.031元，跌11.43%；昭衍新藥（6127）開市報10.7元，跌9.32%；高雅光學（0907）開市報0.07元，跌9.09%；獅子山集團（1127）開市報1.29元，跌7.19%；嬴集團（0397）開市報0.062元，跌6.06%；正味集團（2147）開市報0.033元，跌5.71%；再鼎醫藥（9688）開市報20.65元，跌5.28%；怡園酒業（8146）開市報0.2元，跌5.21%；新吉奧房車（0805）開市報1.16元，跌4.92%；ＦＬ二南方納指（7266）開市報18.4元，跌4.61%；攜程（9961）開市報427.8元，跌4.55%。

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