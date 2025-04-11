恒指今早低開124點或0.61%，報20557點，大市成交金額37億元；國指今早低開30點或0.4%，報7638點。恒生科技指數開市報4787點，跌0.54%。上升股份比例為5.66%，下跌為8.01%，無升跌為86.31%。