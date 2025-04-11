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長江生命科技復牌一度升42% 癌症疫苗於本港及美國提交專利申請

長江生命科技（0775）今早復牌後表現強勢，最多曾升41.67%，高見0.68元，最新報0.62元，漲29.17%。

長江生命科技公布，已為針對滋養層細胞表面抗原2 （TROP2） 之嶄新癌症疫苗，分別提交申請香港之原授標準專利及美國之臨時專利。

長江生命科技是次之TROP2癌症疫苗專利申請，涵蓋能誘發強大T細胞免疫反應的創新環狀信使核糖核酸 (circRNA) 及融合蛋白疫苗構建體。此構建體在三陰性乳腺癌 (TNBC) 及結直腸癌之臨床前研究被發現能大幅度抑制腫瘤生長。其中三陰性乳腺癌之動物試驗結果更令人鼓舞，已接種TROP2疫苗之實驗小鼠顯示疫苗100%有效抑制腫瘤生長。

長江生命科技科學總監杜健明指，在針對三陰性乳腺癌之動物試驗中，顯示 TROP2 癌症疫苗100%有效抑制腫瘤生長，展現前所未見的成功抗癌效能，期望癌症疫苗能迅速進展至臨床研究階段，造福病患。

TROP2乃一種在多類癌症中有過度表現的細胞表面糖蛋白，常見於乳癌、肺癌、胰臟癌及結直腸癌。此蛋白在細胞繁衍、轉移及入侵方面扮演關鍵角色，過度表現之狀態常引致惡性腫瘤行為及差劣的臨床效果。由於此蛋白在癌細胞之高度表現及在正常組織中極少存在，TROP2遂成為腫瘤學中具潛力的治療性標靶。

 

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