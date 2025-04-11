今早，人民幣中間價調強69點子，報7.2087，終止連續6日調弱。離岸人民幣升值至7.2903元，是4月4日7.2393元後最強，現報7.323元，貶值0.19%。在岸人民幣曾升值至7.3001元，是4月3日7.2682元後最強，現報7.3171元，升值0.01%。

這位分析師在上季度彭博社人民幣預測榜中位居首位，他預計隨著美中貿易戰惡化，人民幣在六個月內可能適度下跌至多5%。von Mehren表示，中國正在優先考慮成為「全球混亂和不穩定時期的錨」，而不是利用人民幣來快速應對關稅。

von Mehren表示，「真正大幅貶值的可能性非常小」，「中國現在不想增加不穩定性。我認為市場的討論有些誇大」。

談到中國支持人民幣的能力時，von Mehren表示，「他們有工具可以這樣做」，除了動用儲備外，還可以「推高離岸市場的利率」，從而提高賣出人民幣的成本。

von Mehren預計，中國將繼續通過其他措施反擊美國的貿易關稅。

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