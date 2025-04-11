彭博社報道，丹斯克銀行首席分析師Allan von Mehren表示，中國可能不會像一些華爾街人士預期的那樣讓人民幣兌美元大幅貶值，而是選擇僅適度地讓人民幣走貶。
今早，人民幣中間價調強69點子，報7.2087，終止連續6日調弱。離岸人民幣升值至7.2903元，是4月4日7.2393元後最強，現報7.323元，貶值0.19%。在岸人民幣曾升值至7.3001元，是4月3日7.2682元後最強，現報7.3171元，升值0.01%。
這位分析師在上季度彭博社人民幣預測榜中位居首位，他預計隨著美中貿易戰惡化，人民幣在六個月內可能適度下跌至多5%。von Mehren表示，中國正在優先考慮成為「全球混亂和不穩定時期的錨」，而不是利用人民幣來快速應對關稅。
von Mehren表示，「真正大幅貶值的可能性非常小」，「中國現在不想增加不穩定性。我認為市場的討論有些誇大」。
談到中國支持人民幣的能力時，von Mehren表示，「他們有工具可以這樣做」，除了動用儲備外，還可以「推高離岸市場的利率」，從而提高賣出人民幣的成本。
von Mehren預計，中國將繼續通過其他措施反擊美國的貿易關稅。
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