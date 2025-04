帖文提到,在中美貿易戰中,中概股被除牌的可能性不斷增加,共和黨國會愈來愈希望將中概股除牌。另外,如果中概股不允許審查會計底稿, 以及與中國政府的關係,美國法律將會允許將其除牌;國會議員尤其關注所謂的「黃金股份」(golden shares),這些股份授予中國政府對上市公司的控制權。

美財長:不排除讓中概股退市

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)早前接受霍士新聞訪問時,被主持人Maria Bartiromo問到,作為貿易策略的一部分,美國會否考慮將中概股除牌,貝森特回應指,一切都在考慮之中。

Sources: Trump Administrative is moving toward a possible delisting of Chinese public co shares on US exchanges. Sources: Incoming SEC chair Paul Atkins likely to take up delisting issue when he officially takes office. Sources: Delisting possibility comes amid trade war with…

