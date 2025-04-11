帖文提到，在中美貿易戰中，中概股被除牌的可能性不斷增加，共和黨國會愈來愈希望將中概股除牌。另外，如果中概股不允許審查會計底稿， 以及與中國政府的關係，美國法律將會允許將其除牌；國會議員尤其關注所謂的「黃金股份」（golden shares），這些股份授予中國政府對上市公司的控制權。

美財長：不排除讓中概股退市

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）早前接受霍士新聞訪問時，被主持人Maria Bartiromo問到，作為貿易策略的一部分，美國會否考慮將中概股除牌，貝森特回應指，一切都在考慮之中。