鼎暉投資、RWC Asset Management、RWC Asset Advisors (US)、安聯環球投資亞太有限公司和歐力士亞洲資產管理旗下基金表示有意按IPO價格認購總計價值不超過2.05億美元的ADS。

霸王茶姬推進美股IPO之時，中美貿易戰正在升級。公司在文件中把地緣政治緊張局勢和關稅列入了風險因素，指出其所有產品均在中國生產，發往海外。該公司還承認，貿易衝突的進一步升級可能會打擊投資者對中國公司所發行證券的投資意願，並稱：「有報道稱，美國政府可能考慮對中國證券的交易實施更多限制甚至禁令」。

截至2024年12月，霸王茶姬擁有6,440家門店，按年增長約83%。根據文件，創始人兼行政總裁張俊傑2017年創立這家公司，在IPO後將合計擁有89%的投票權。

霸王茶姬IPO的牽頭行為花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行和中金公司。其股票預計將在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為CHA。

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