港元現報7.7577元升值10點子，曾貶值最多6點子，報7.7593元，亦曾升值最多20點子，報7.7567元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.55點子至3.13167%，是4月9日後最低；1星期HIBOR跌3.27點子至3.29107%，是4月9日後最低；2星期HIBOR跌1.31點子至3.36988%，是4月9日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報3.8%，是4月10日後最低；6個月期HIBOR升1.83點子至3.87345%，是4月3日後最高；12個月期HIBOR升0.8點子至3.96018%，是4月3日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減4.3億元，至總數19751.07億元，是3月27日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減6.3億元，至總數6048.75億元，是3月27日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.13億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為447.83億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.04億元，至總數13122.36億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減4.34億元，至總數12022.76億元，是3月27日後最低。

美匯美息

美元指數現報100.15貶值0.717點或0.71%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32092%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.8209%，終止連續3日收窄，利差是2025年4月07日後最闊，當日差距為-0.8453%。

對上一次終止連續3日收窄，是2025年3月24日，當日利差報-0.5095%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor升0.2點子至1.609%，是4月9日後最高；1星期Shibor跌6.2點子至1.619%，是1月8日後最低；2星期Shibor跌2.1點子至1.75%，是2月8日後最低；1個月期Shibor跌0.8點子至1.787%，是2月21日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌1.5點子至1.795%，是2月20日後最低；6個月期Shibor跌1.5點子至1.795%，是2月20日後最低；1年期Shibor跌1.6點子至1.791%，是2月17日後最低。

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