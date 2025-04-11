眾議院周四以216票贊成、214票反對的結果，通過預算計劃，該計劃提出減稅和債務上限提高的框架。

預算案獲批後，後續方案將有望出台，其中包括，未來十年內減稅高達5.3萬億美元，並將債務上限提高5萬億美元，以換取40億美元的支出削減。共和黨現在僅借助該黨選票就可以通過特朗普的減稅議程，無需與民主黨進行談判。

投票結束幾分鐘後，特朗普在社交媒體上發帖向國會共和黨人表示「祝賀」。

共和黨人計劃延續特朗普首個任期內對家庭和私營企業主的減稅政策，並實施新一輪減稅措施，包括擴大州和地方稅削減、以及取消對小費收入徵稅。

眾議院議長約翰遜的目標是在5月底之前通過這項稅收法案，而參議院共和黨人曾表示到8月有望完成。2017年的減稅措施年底到期。但這些自行設定的最後期限可能會受到債務上限的干擾。

無黨派機構國會預算辦公室（CBO）估計，美國財政部8月或9月將無力支付所有賬單。但若稅收收入偏低，這一日期最早可能會在5月底。

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