內媒報道，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲昨日現身杭州出席阿里雲新財年啟動會。他在場發表演說時提到，高科技絕不僅是征服星辰大海，更應該呵護人間煙火，未來不是讓AI取代人類，而是讓AI更懂人類、更好地服務人類。
馬雲表示，今天阿里雲的資源和技術人才，既是發展雲計算和AI的信心所在，更是責任所在，科技的意義是要讓人類活得更好，活得更有意義，是讓所有的普通人從中受益。
馬雲強調，並不是去追求讓機器像人，而是讓機器去理解人類，像人類一樣去思考，做人類做不到的事情。未來不是讓AI取代人類，而是應該讓AI解放人類，更懂人類，服務好人類。
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