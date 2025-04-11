恒指今早低開124點，高位升120點，低位跌237點，高低波幅358點。上升股份比例為28.08%，下跌為24.26%，無升跌為47.65%。

恒指半日升116點或0.56%，報20798點，大市成交金額1279億元；國指升77點或1.01%，報7745點。恒生科技指數收報4894點，升1.68%。

藍籌股成交金額677.07億元，佔大市成交52.93%；科指成份股成交金額487.4億元，佔大市成交38.1%；國指成份股成交金額607.44億元，佔大市成交47.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.77%，至108.07億元，佔大市成交8.44%。牛熊證成交金額39.15億元，增加31.91%；窩輪成交金額68.91億元，減少14.22%。

藍籌49隻升，32隻下跌，2隻無升跌。中芯國際（0981）升9.07%，收報48.1元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌4.91%，收報426.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報35.95元，升19.04%；跌幅最大的是攜程（9961）收報426.2元，跌4.91%。

恒指續低於100天線(21189.27點)。科指續低於100天線(4951.02點)。

北水南下合計淨流入51.79億元，終止單日流出。北水本月累計流入1361.09億元，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）606.13億元，較上日減65.34%，佔香港市場成交額由上日的22.11%增至23.69%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.15%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.31%。低見20444.04點，是4月9日19260.21點後最低。恒指曾升最多0.58%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.67%。高見20801.87點，是4月10日21211.13點後最高。

科指曾跌最多1.4%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為5.96%。低見4746.34點，是4月9日4296.16點後最低。科指曾升最多1.69%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見4894.91點，是4月10日4998.49點後最高。

國指曾跌最多0.88%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見7600.59點，是4月9日7100.61點後最低。國指曾升最多1.04%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.61%。高見7748.41點，是4月10日7882.72點後最高。

個股表現

長江生命科技（0775）：TROP2 新型癌症疫苗取得良好早期成果。創52周高，見0.68元，收報0.59元，升22.92%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，紫金礦業（2899）收報16.26元，升3.96%。

金泰能源控股（2728）停牌。

華檢醫療（1931）停牌。

OSL（0863）與Kiln達成戰略合作，在港首個提供以太幣質押服務。收報10.2元，升0.39%。

普拉達（1913）以106.7億元收購Versace所屬控股公司。收報49.05元，升2.51%。

香港寬頻（1310）：國務院批准中移動收購要約。收報5.07元，無升跌。

吉利（0175）料首季最多賺58億元人幣，按年升2.7倍。收報15.56元，升4.29%。

迅銷（6288）董事長柳井正：特朗普關稅將令美國被孤立。收報23.95元，跌0.21%。

澳優乳業（1717）純利升35%，派末期息0.06元。收報2.06元，升2.49%。

大摩料匯控（0005）股價未來15天跑贏大市。收報75.3元，跌0.53%。

安踏（2020）2.9億美元收購德國戶外服飾商Jack Wolfskin。安踏：首季品牌產品零售額錄高單位數正增長。收報83.45元，升2.33%。

中銀（2388）五一黃金周延長分行營業，農曆假跨境新客按年增1.2倍。收報28.9元，無升跌。

耀才（1428）料去年綜合稅後純利升一成至6.13億元。收報2.49元，跌0.4%。

富達減持李寧（2331）至5%以下。收報15.12元，升1.48%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報67.25元，跌1.03%。

丘鈦科技（1478）3月攝像頭模組銷售跌19%至3064萬件。收報6.25元，升3.65%。

The Capital Group減持創科（0669）。收報72.7元，跌4.59%。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見48.05元，收報47.5元，升12.43%；集海資源（2489）創上市新高，見1.1元，收報1.08元，升17.39%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.97元，收報2.97元，升3.85%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見23.8元，收報22.95元，升13.9%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2305元，收報2304元，升3.18%；價值黃金（3081）創上市新高，見75.82元，收報75.74元，升3.61%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.795元，收報9.735元，升3.62%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2170元，收報2170元，升2.79%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見71.4元，收報71.36元，升3%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見16.27元，收報16.24元，升6.84%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.19元，收報1.17元，升10.38%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.68元，收報0.59元，升22.92%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8元，收報8元，升3.09%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.27元，收報2.22元，升0.45%；日清食品（1475）創52周高，見6.19元，收報6.18元，升0.49%；山東黃金（1787）創52周高，見21元，收報20.7元，升7.7%；招金礦業（1818）創52周高，見17.38元，收報17.12元，升6.2%；靈寶黃金（3330）創52周高，見9.11元，收報9.11元，升11.64%；宏強控股（8262）創52周高，見0.12元，收報0.108元，跌6.9%；智昇集團控股（8370）創52周高，見6.08元，收報6.02元，升0.5%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；亞洲果業（0073）低見1.78元，收報1.78元，跌2.2%；盛洋投資（0174）低見0.17元，收報0.17元，跌5.56%；正商實業（0185）低見0.075元，收報0.078元，升1.3%；富陽（0352）低見0.051元，收報0.056元，跌17.65%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.032元，收報0.039元，無升跌；首控集團（1269）低見0.026元，收報0.026元，跌13.33%；泰坦能源技術（2188）低見0.245元，收報0.26元，跌5.45%；GUANZE MEDICAL（2427）低見0.26元，收報0.3元，跌3.23%；多想雲（6696）低見0.68元，收報0.8元，跌9.09%。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見3.95元，收報3.95元，跌2.95%；REGAL INT'L（0078）低見0.74元，收報0.75元，跌7.41%；金輝集團（0137）低見0.53元，收報0.53元，跌8.62%；新華通訊頻媒（0309）低見0.031元，收報0.034元，跌2.86%；經濟日報集團（0423）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；FUTURE BRIGHT（0703）低見0.12元，收報0.12元，無升跌；陽光能源（0757）低見0.055元，收報0.056元，跌6.67%；天璽曜１１（1010）低見0.112元，收報0.118元，跌9.92%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；皇庭智家（1575）低見0.051元，收報0.054元，升1.89%。

異動股

上升異動股，包括，浦江中國（1417）收報0.246元，升30.16%；超人智能（8176）收報0.169元，升27.07%；民生國際（0938）收報0.79元，升23.44%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.68元，收報0.59元，升22.92%；京基金融國際（1468）收報0.223元，升21.86%；銀杏教育（1851）收報0.8元，升21.21%；華虹半導體（1347）收報35.95元，升19.04%；集海資源（2489）創上市新高，見1.1元，收報1.08元，升17.39%。

下跌異動股，包括，直通電訊（8337）收報0.1元，跌28.06%；瑋俊生物科技（0660）收報0.061元，跌26.51%；偉俊集團控股（1013）收報0.082元，跌24.77%；進業控股（8356）收報0.53元，跌18.46%；富陽（0352）創上市新低，見0.051元，收報0.056元，跌17.65%；興業控股（0132）收報0.27元，跌16.92%；昭衍新藥（6127）收報9.81元，跌16.86%；中國水業集團（1129）收報0.25元，跌16.67%；中國再生醫學（8158）收報0.305元，跌15.28%；凱知樂國際（2122）收報0.053元，跌14.52%；首控集團（1269）創上市新低，見0.026元，收報0.026元，跌13.33%。

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