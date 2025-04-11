信宜粵豐被指於2020年至2024年3月期間，未經該局事先同意而接收信宜市以外產生的垃圾焚燒飛灰，並於該合同指定的填埋場處置該等飛灰，從中產生收入1.08億元人民幣。該局已下令信宜粵豐於收到行政決定後15日內，向信宜市政府賠償上述數額的款項。

粵豐環保表示，經審慎考慮後，決定對該決定提出行政訴訟，並正積極展開行政訴訟。由於行政訴訟程序仍處於初步階段，公司無法充分評估該決定的影響。董事會相信，該決定將不會對集團的營運造成任何重大不利影響，集團的業務及營運維持正常。

其他報道

馬雲：未來不是讓AI取代人類 而是更好地服務人類

恒指半日倒升116點 科指升1.68% 中芯升9% 北水流入51億

滬深三大指數半日向上 滬指以近高位收市

特朗普減稅和提高債務上限再獲進展 眾議院通過預算計劃

港元拆息個別發展 1個月HIBOR創一周高 Shibor普遍向下

CFRA分析師：蘋果獲得關稅豁免的可能性約50%

霸王茶姬在美國啟動IPO 地緣政治緊張局勢和關稅列入風險因素

據報特朗普考慮推進將中概股除牌

日資擴充︱壽司郎德福廣場2期店及元朗千色匯店料於今年秋季開幕

丹斯克銀行：人民幣料適度貶值 人民幣中間價終止連續6日調弱

長江生命科技復牌一度升42% 癌症疫苗於本港及美國提交專利申請

大摩：A股市場情緒改善

滬深三大指數低開 人行今進行285億逆回購 本周淨回籠2892億人幣

恒指低開124點 科指跌0.5% 攜程跌4% 長江生命科技升37%

長江生命科技：TROP2 新型癌症疫苗取得良好早期成果

Kyle Bass：美國在與中美貿易戰中佔上風

港股ADR跌279點 夜期低水81點 美期個別發展 亞股跌 日股跌逾4% 紫金等業績

憂中美貿易戰拖累全球經濟 標指納指曾見5年最大跌幅 道指跌1014點

北水增持建行 減持南方恒生科技