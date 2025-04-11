粵豐環保（1381）公告，公司於2025年4月7日收到廣東省信宜市住房和城鄉建設局，就公司間接全資附屬粵豐環保，於信宜市綠能環保發電項目特許經營合同項下的履約情況，發出的行政決定。
信宜粵豐被指於2020年至2024年3月期間，未經該局事先同意而接收信宜市以外產生的垃圾焚燒飛灰，並於該合同指定的填埋場處置該等飛灰，從中產生收入1.08億元人民幣。該局已下令信宜粵豐於收到行政決定後15日內，向信宜市政府賠償上述數額的款項。
粵豐環保表示，經審慎考慮後，決定對該決定提出行政訴訟，並正積極展開行政訴訟。由於行政訴訟程序仍處於初步階段，公司無法充分評估該決定的影響。董事會相信，該決定將不會對集團的營運造成任何重大不利影響，集團的業務及營運維持正常。
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