中國汽車工業協會公布，3月份對經銷商的汽車銷量按年升8.2%，至291.5萬部。新能源汽車銷量按年增長40.1%至123.7萬部。3月汽車產量按年增長11.9%至300.6萬部，3月汽車出口按年增長1%至50.7萬部。