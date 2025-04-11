彭博社報道，雖然碧桂園境外債務重組取得重大進展，但距離獲得更廣泛債權人支持仍有很長的路要走。碧桂園此前表示計劃通過「協議安排」的方式來實施債務重組。歐華律師事務所指出，這類重組方式在香港需要獲得佔債務金額75%的債權人的同意。

根據最新公告，碧桂園建議重組的範圍包括現有債務的範疇，整體未償還本金總額約為141億美元。碧桂園2024年財報顯示，該公司總負債規模達到9850億元人民幣。自一年多以前發生美元債務違約以來，公司一直與境外債權人進行協商。

彭博社此前報道稱，今年早些時候碧桂園再次聘請華利安和中金公司擔任境外債務重組的財務顧問。碧桂園曾計劃在2月底前與債權人達成協議，但最終未能實現這一目標。

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