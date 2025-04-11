文章日期：2025年4月11日 15:32
路透社引述消息報道，Shein英國IPO獲英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority ，簡稱FCA）批准，公司去年6月向英國監管機構提交申請。獲英國批准後，仍需獲中證監批准。報道引述消息指，Shein在近幾周已將FCA的批准通知中證監，但尚未收到中證監的批准。Shein、FCA、中證監，未就此置評。
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