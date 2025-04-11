耶倫：美國陷入衰退的風險已上升

這是耶倫卸任財長後首次接受電視訪問。她表示，特朗普政府的關稅政策，可能令美國普通家庭每年支出增加近4000美元。消費者支出及企業投資可能因此轉弱，繼而引發經濟衰退。

耶倫表示，對中國徵收關稅可能造成特別大的損害，「這些政策將對美國和全球經濟產生巨大影響。沒人知道這些政策最終會走向何方」。她又指出，在關稅引發的金融動盪中，美國國債孳息率大幅上升，令投資者感到恐慌，並質疑美國國債的避險地位。這導致持有美國國債的對沖基金開始拋售其持有的美國國債，如果出現大規模拋售，那麼可能真正引發金融不穩定。

耶倫稱，據其理解，美國國債被拋售對特朗普產生了影響，促使他暫停「對等關稅」，而這當然是值得關注的事情。

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