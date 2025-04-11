中國財政部公布，調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》規定的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。
財政部表示，鑑於在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。
商務部新聞發言人表示，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。
發言人表示，注意到美方行政令公布的對中國產品加徵的稅率為41%，比此前美方所稱的加徵關稅稅率還高20個百分點。中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。
發言人指出，美方肆意加徵單邊關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，造成當前世界經濟、全球市場和多邊貿易體制面臨嚴重衝擊和劇烈動盪，美方對此應負全部責任。
發言人表示，注意到在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分交易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂「對等關稅」上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。
中美經貿關係的本質是互利共贏。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方對與美方磋商持開放態度，但威脅施壓不是同中方打交道的正確方式。美方應在相互尊重的基礎上，與中方透過平等對話妥善解決分歧。中方將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外在環境的各種不確定因素，繼續作動盪世界的穩定錨。
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