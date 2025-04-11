倘美再加關稅 中方將不予理會

財政部表示，鑑於在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

商務部新聞發言人表示，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

發言人表示，注意到美方行政令公布的對中國產品加徵的稅率為41%，比此前美方所稱的加徵關稅稅率還高20個百分點。中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。

關稅戰令全球市場震盪 美方應負全責

發言人指出，美方肆意加徵單邊關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，造成當前世界經濟、全球市場和多邊貿易體制面臨嚴重衝擊和劇烈動盪，美方對此應負全部責任。

發言人表示，注意到在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分交易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂「對等關稅」上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。

中美經貿關係的本質是互利共贏。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方對與美方磋商持開放態度，但威脅施壓不是同中方打交道的正確方式。美方應在相互尊重的基礎上，與中方透過平等對話妥善解決分歧。中方將堅定不移辦好自己的事，以自身的確定性應對外在環境的各種不確定因素，繼續作動盪世界的穩定錨。

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