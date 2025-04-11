文章日期：2025年4月11日 16:07
華爾街日報引述消息報道，中國政府已經與內地和香港的一些億萬富翁，以及中國國家支持的公司接洽，詢問他們是否有興趣收購這些港口。
報道引述消息指，包括中遠海運和招商局在內的中國國營航運巨頭已開始與和記黃埔進行非正式談判，希望在貝萊德交易失敗的情况下接管部分港口。
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