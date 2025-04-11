全周計，港股三大指數連跌5周，年半最長連跌。其中，恒指挫8.4%或1935點，跌幅是2018年2月09日後最大；國指本周累跌7.35%，跌幅是2022年10月28日後最大；科指本周累跌7.77%，跌幅是2024年10月11日後最大。

恒指今早低開124點，高位升445點，低位跌237點，高低波幅683點。上升股份比例為38.81%，下跌為25.54%，無升跌為35.63%。

恒指收市升232點或1.13%，報20914點，大市成交金額2764億元，較上日減少30.11%，是4月2日2165.98億元成交後最少；國指升133點或1.74%，報7801點。恒生科技指數收報4900點，升1.8%。

藍籌股成交金額1500.77億元，佔大市成交54.29%；科指成份股成交金額1039.3億元，佔大市成交37.6%；國指成份股成交金額1345.08億元，佔大市成交48.66%。

24隻雙櫃台股，總成交1.22億元人民幣，相當於約1.29億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加37.42%，至151.2億元，佔大市成交5.46%。牛熊證成交金額67.43億元，增加127.16%；窩輪成交金額83.76億元，增加4.26%。

藍籌56隻升，24隻下跌，3隻無升跌。比亞迪（1211）升7.15%，收報368.8元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌4.6%，收報427.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報34.45元，升14.07%；跌幅最大的是攜程（9961）收報427.6元，跌4.6%。

恒指上試100天線(21190.43點)。科指曾升穿100天線(4951.08點)，上試10天線(5042.15點)。

北水南下合計淨流入116.94億元，終止單日流出，淨流入金額是2025年4月9日355.86億元後最多。北水本月累計流入1426.24億元，按月減少11.02%，連續第22個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1263.57億元，較上日減27.76%，佔香港市場成交額由上日的22.11%增至22.85%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.15%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.31%。低見20444.04點，是4月9日19260.21點後最低。恒指曾升最多2.15%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.67%。高見21127.37點，是4月10日21211.13點後最高。今日收市報20914.69點，是4月3日後收市新高，當日報22849.81點。連升4日，累計升1086.39點，對上一次連升4日是3月19日。

科指曾跌最多1.4%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為5.96%。低見4746.34點，是4月9日4296.16點後最低。科指曾升最多3.6%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為6.6%。高見4987.08點，是4月10日4998.49點後最高。今日收市報4900.43點，是4月3日後收市新高，當日報5313.26點。連升4日，累計升498.92點，對上一次連升4日是2月3日。

國指曾跌最多0.88%，是4月9日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。低見7600.59點，是4月9日7100.61點後最低。國指曾升最多2.84%，是4月10日後最大升幅，當日升幅為4.61%。高見7886.16點，是4月3日8471.26點後最高。今日收市報7801.51點，是4月3日後收市新高，當日報8420.14點。連升4日，累計升538.79點，對上一次連升4日是1月17日。

一周表現

恒指本周累跌8.47%或1935點，跌幅是2018年2月09日後最大，當時收市跌幅為9.49%；恒指連跌5周，對上一次連跌5周，是2023年10月6日；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升4.09%，其次為中芯國際（0981）及華潤萬象生活（1209），分別升3.66%及1.97%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌20.03%，其次為藥明生物（2269）及聯想（0992），分別跌19.76%及18.31%。

國指本周累跌7.35%或618點，跌幅是2022年10月28日後最大，當時收市跌幅為8.85%；國指連跌5周，對上一次連跌5周，是2023年10月6日；本周表現最佳的是京東健康（6618），累升4.09%，其次為中芯國際（0981）及華潤置地（1109），分別升3.66%及1.9%。而表現最差的是聯想（0992），累跌18.31%，其次為阿里巴巴（9988）及中石油（0857），分別跌16.6%及16.19%。

科指本周累跌7.77%或412點，跌幅是2024年10月11日後最大，當時收市跌幅為9.39%；科指連跌5周，對上一次連跌5周，是2023年10月6日；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升11.85%，其次為地平線機器人－Ｗ（9660）及京東健康（6618），分別升6.42%及4.09%。而表現最差的是聯想（0992），累跌18.31%，其次為阿里巴巴（9988）及攜程（9961），分別跌16.6%及12.38%。

午後消息股表現

碧桂園（2007）：境外債務重組方案獲關鍵債權人團體支持。收報0.44元，升2.33%。

車股午後續發威。吉利（0175）收報15.88元，升6.43%。

比亞迪（1211）收報368.8元，升7.15%。

小鵬（9868）收報75.95元，升6.67%。

理想（2015）收報90.15元，升5.56%。

蔚來（9866）收報26.05元，跌1.7%。

零跑（9863）收報50.35元，升2.13%。

粵豐環保（1381）就附屬被罰款1.08億人幣提出行政訴訟。收報4.76元，跌0.21%。

今早及隔晚消息股表現

長江生命科技（0775）：TROP2 新型癌症疫苗取得良好早期成果。創52周高，見0.68元，收報0.61元，升27.08%。

3間公司最快今日公布業績，績前表現如下，紫金礦業（2899）收報16.54元，升5.75%。

金泰能源控股（2728）停牌。

華檢醫療（1931）停牌。

OSL（0863）與Kiln達成戰略合作，在港首個提供以太幣質押服務。收報10.2元，升0.39%。

普拉達（1913）以106.7億元收購Versace所屬控股公司。收報49元，升2.4%。

香港寬頻（1310）：國務院批准中移動收購要約。收報5.1元，升0.59%。

吉利（0175）料首季最多賺58億元人幣，按年升2.7倍。收報15.88元，升6.43%。

迅銷（6288）董事長柳井正：特朗普關稅將令美國被孤立。收報24.3元，升1.25%。

澳優乳業（1717）純利升35%，派末期息0.06元。收報1.96元，跌2.49%。

大摩料匯控（0005）股價未來15天跑贏大市。收報75.5元，跌0.26%。

安踏（2020）2.9億美元收購德國戶外服飾商Jack Wolfskin。安踏：首季品牌產品零售額錄高單位數正增長。收報83.85元，升2.82%。

中銀（2388）五一黃金周延長分行營業，農曆假跨境新客按年增1.2倍。收報29元，升0.35%。

耀才（1428）料去年綜合稅後純利升一成至6.13億元。收報2.5元，無升跌。

富達減持李寧（2331）至5%以下。收報15.26元，升2.42%。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報67.85元，跌0.15%。

丘鈦科技（1478）3月攝像頭模組銷售跌19%至3064萬件。收報6.22元，升3.15%。

The Capital Group減持創科（0669）。收報73.75元，跌3.22%。

破頂股表現

破頂股包括，貝克微（2149）創上市新高，見56元，收報48.4元，升14.56%；集海資源（2489）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升33.7%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見3.1元，收報2.95元，升3.15%；榮利營造（9639）創上市新高，見0.7元，收報0.7元，升18.64%；赤峰黃金（6693）創上市新高，見23.8元，收報21.7元，升7.69%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2305元，收報2297元，升2.87%；價值黃金（3081）創上市新高，見75.82元，收報75.52元，升3.31%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1178.35元，收報1178.35元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.795元，收報9.73元，升3.57%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2170元，收報2170元，升2.79%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見71.4元，收報71.28元，升2.89%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見16.27元，收報16.16元，升6.32%；潼關黃金（0340）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升13.21%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.68元，收報0.61元，升27.08%；金朝陽集團（0878）創52周高，見8元，收報7.9元，升1.8%；胡桃資本（0905）創52周高，見0.79元，收報0.79元，升14.49%；周黑鴨（1458）創52周高，見2.28元，收報2.27元，升2.71%；日清食品（1475）創52周高，見6.19元，收報6.19元，升0.65%；山東黃金（1787）創52周高，見21元，收報20.3元，升5.62%；招金礦業（1818）創52周高，見17.38元，收報16.86元，升4.59%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見1.1元，收報1.03元，升4.04%；靈寶黃金（3330）創52周高，見9.22元，收報8.65元，升6%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；亞洲果業（0073）低見1.7元，收報1.73元，跌4.95%；盛洋投資（0174）低見0.17元，收報0.175元，跌2.78%；正商實業（0185）低見0.075元，收報0.078元，升1.3%；資本界金控（0204）低見0.049元，收報0.049元，跌2%；富陽（0352）低見0.051元，收報0.054元，跌20.59%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.032元，收報0.039元，無升跌；瑞安建業（0983）低見0.335元，收報0.36元，升2.86%；首控集團（1269）低見0.026元，收報0.027元，跌10%；銳信控股（1399）低見0.115元，收報0.182元，升2.25%。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，海港企業（0051）低見3.95元，收報4元，跌1.72%；渝太地產（0075）低見0.171元，收報0.171元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見0.74元，收報0.79元，跌2.47%；安寧控股（0128）低見0.241元，收報0.248元，升0.4%；金輝集團（0137）低見0.53元，收報0.62元，升6.9%；利民實業（0229）低見0.81元，收報0.81元，跌1.22%；新華通訊頻媒（0309）低見0.031元，收報0.033元，跌5.71%；經濟日報集團（0423）低見0.67元，收報0.69元，升1.47%；包浩斯國際（0483）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；達利國際（0608）低見1.39元，收報1.39元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，集海資源（2489）創上市新高，見1.23元，收報1.23元，升33.7%；中國智能科技（0464）收報0.26元，升30%；銀杏教育（1851）收報0.85元，升28.79%；火山邑動國際控股（1715）收報0.3元，升28.76%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.175元，升28.68%；帝國科技集團（0776）收報1.98元，升28.57%；長江生命科技（0775）創52周高，見0.68元，收報0.61元，升27.08%；民生國際（0938）收報0.81元，升26.56%；貝森金融（0888）收報0.051元，升24.39%；保德國際發展（0372）收報0.265元，升23.26%。

下跌異動股，包括，電子交易集團（8036）創上市新低，見0.029元，收報0.03元，跌23.08%；金石控股集團（1943）收報0.174元，跌20.91%；富陽（0352）創上市新低，見0.051元，收報0.054元，跌20.59%；中國再生醫學（8158）收報0.29元，跌19.44%；進業控股（8356）收報0.54元，跌16.92%；仁德資源（8125）收報0.25元，跌16.67%；璋利國際（1693）收報1.66元，跌15.74%；優越集團控股（1841）收報0.211元，跌15.6%；清晰醫療（1406）收報0.335元，跌15.19%；中建富通（0138）收報0.097元，跌14.91%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.126元，跌14.86%。

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