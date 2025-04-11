大市全日沽空金額430.7億元，較上日減少45.14%，沽空金額佔大市成交比率由上日的19.85%降至15.58%。
沽空金額最多股份為，阿里巴巴－Ｗ（9988）57.09億元，較上日減少18%。
盈富基金（2800）上日流通股份減0.03%或200萬個，至65.49億個，是4月9日後最少，當日達65.51億個。
恒生中國企業（2828）上日流通股份減3.29%或1530.03萬個，至4.48億個，是4月9日後最少，當日達4.63億個。
南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.34%或3000萬個，至86.19億個，是4月9日後最少，當日達86.49億個。
沽空增幅最多的股份為，安碩亞洲除日（3010）增加39669.73%，至207.59萬元；沽空減幅最多的股份為，恒生科技ＥＴＦ（3032）減少-99.16%，至127.29萬元。
藍籌當中，沽空比率最高的是國藥（1099）沽空比率45.2%。科指股沽空比率最高的是金山軟件（3888）沽空比率51.07%。
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