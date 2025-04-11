瑞穗：美元下跌為人民幣帶來顯著支持

道期現跌0.67%或268點，報39529點；高位曾升463點，低位曾跌586點。標期現跌0.64%或34點，報5268點；高位曾升77點，低位曾跌96點。納期現跌0.68%或126.5點，報18358點；高位曾升310.5點，低位曾跌417.5點。

美匯指數曾跌最多1.84%，是4月10日後最大跌幅度，當日跌幅度為2.14%。低見99.014，是2022年4月5日98.838後最低。現報99.158，跌1.69%。連續跌4日，累計跌4.098，對上一次連續跌4日是3月6日。

在岸人民幣於措施公布後，重拾升值，現報7.3124元，升值0.07%。今早曾升值至7.3001元，是4月3日7.2682元後最強。

離岸人民幣則於措施公布後，一度由貶值，轉為觸及平水的7.3094，目前報7.3137元，貶值0.06%。

紐油現跌0.01%或0美元，報60.06美元；布油現跌0.04%或0.03美元，報63.3美元；金價現升1.38%或44.08美元，報3220.31美元；LME 銅期貨隔晚升4.35%或375美元，報8988美元。比特幣現升2.01%或1613.22美元，報81492.4美元；美國10年期債息現跌0.31%或0.0138厘，報4.4111厘。

其他報道

跨境支付平台XTransfer香港客戶首季3新興地區收款升3倍

全日沽空金額減45% 阿里減18%

恒指收市升232點 港股連跌5周 年半最長 北水轉流入116億

中國：美國繼續加徵高關稅已無經濟意義 將淪為世界經濟史上笑話

據報內地政府與國企、富豪接洽 研收購長和出售港口

關稅戰︱中國：即日起對美國進口產品加徵關稅由84%至增至125%

耶倫警告美國陷衰退風險增 稱特朗普經濟政策是「最嚴重的自我傷害」

關稅戰︱越南據報擬嚴查部分對華貿易 換取美國降低關稅

Shein英國IPO據報獲批 等待中證監批准

Tesla中國停止接受Model S及Model X新訂單

滬深三大指數四連升 滬指漲0.45% 全周跌3.11%

關稅戰︱據報特朗普非常希望與中國達成協議 以結束貿易戰

寧德時代：上市申請已獲港交所批准

字節跳動全年收入增29% TikTok收入助抵消內地經濟下滑影響