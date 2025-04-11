內地宣布對美國的進口商品加徵關稅由84%提高至125%，美期由升轉跌，目前跌幅擴大至逾0.6%，美匯指數見3年低，在岸人民幣轉強。
道期現跌0.67%或268點，報39529點；高位曾升463點，低位曾跌586點。標期現跌0.64%或34點，報5268點；高位曾升77點，低位曾跌96點。納期現跌0.68%或126.5點，報18358點；高位曾升310.5點，低位曾跌417.5點。
美匯指數曾跌最多1.84%，是4月10日後最大跌幅度，當日跌幅度為2.14%。低見99.014，是2022年4月5日98.838後最低。現報99.158，跌1.69%。連續跌4日，累計跌4.098，對上一次連續跌4日是3月6日。
在岸人民幣於措施公布後，重拾升值，現報7.3124元，升值0.07%。今早曾升值至7.3001元，是4月3日7.2682元後最強。
離岸人民幣則於措施公布後，一度由貶值，轉為觸及平水的7.3094，目前報7.3137元，貶值0.06%。
紐油現跌0.01%或0美元，報60.06美元；布油現跌0.04%或0.03美元，報63.3美元；金價現升1.38%或44.08美元，報3220.31美元；LME 銅期貨隔晚升4.35%或375美元，報8988美元。比特幣現升2.01%或1613.22美元，報81492.4美元；美國10年期債息現跌0.31%或0.0138厘，報4.4111厘。
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