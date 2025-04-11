長橋證券表示，高價美股往往需要數百甚至數千美元才能買一股，抬高投資者投資門檻，而碎股交易可為新手投資者打開美股市場大門，另亦讓專業投資者能更精準地執行資產配置策略。

長橋證券續指，投資者可透過長橋App的「市場」功能進入「分類榜」，查找支持碎股交易的個股，或在個股詳情頁面透過「碎股圖標」辨識適用標的。

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