長橋證券（Longbridge）宣布，即日起推出「美股碎股交易」服務，並眾多主流美股，表示單筆1美元就可以佈局蘋果（美：AAPL）及特斯拉（美：TSLA）等全球高價股。長橋證券表示，所有美股碎股交易均可享受零佣金，而為確保交易的即時完成，碎股交易目前僅支持在美股盤中交易時段進行。
長橋證券表示，高價美股往往需要數百甚至數千美元才能買一股，抬高投資者投資門檻，而碎股交易可為新手投資者打開美股市場大門，另亦讓專業投資者能更精準地執行資產配置策略。
長橋證券續指，投資者可透過長橋App的「市場」功能進入「分類榜」，查找支持碎股交易的個股，或在個股詳情頁面透過「碎股圖標」辨識適用標的。
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