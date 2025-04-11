內地傳媒引述中國商務部報道，截至4月10日，消費者累計購買以舊換新家電產品達1億部。
商務部表示，今年各地及時印發家電以舊換新政策文件，並於春節前全面啟動實施。截至目前，地方已組織開展家電促消費活動7000多場，全年計劃開展近3萬場。江蘇實現1000萬有線電視用戶開機即顯示以舊換新宣傳畫面。安徽將以舊換新門店納入政務平台民生服務地圖。重慶建立623個標準化回收站點，廢舊家電回收利用率提升至92%。四川開展聯合檢查200多次並取消違規經營主體4家。
下一步，商務部將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，指導各地進一步加大工作力度，優化操作流程，強化宣傳解讀，推動家電以舊換新政策進一步落地落細，取得更大成效。
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