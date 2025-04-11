報道指出，字節跳動去年收入按年升29%至1550億美元（約1.21萬億港元），其中國際業務增長63%至390億美元。然而，與2023年收入由800億美元增至1200億美元相比，增長幅度明顯放緩。同時，根據新聞機構The Information報道，字節跳動去年淨利潤增幅僅為6%，淨利潤率亦從2023年的26%下降到去年的21%。

字節跳動發言人未對有關去年財務表現的問題作出回應。

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