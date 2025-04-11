彭博引述消息表示，隨著字節跳動旗下短視頻平台TikTok在海外擴張，成功抵銷中國經濟放緩的影響，集團去年國際業務收入增長逾六成，貢獻了總收入的約四分之一。不過，純利僅略微上升至330億美元（約2574億港元）。
報道指出，字節跳動去年收入按年升29%至1550億美元（約1.21萬億港元），其中國際業務增長63%至390億美元。然而，與2023年收入由800億美元增至1200億美元相比，增長幅度明顯放緩。同時，根據新聞機構The Information報道，字節跳動去年淨利潤增幅僅為6%，淨利潤率亦從2023年的26%下降到去年的21%。
字節跳動發言人未對有關去年財務表現的問題作出回應。
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