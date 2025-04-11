摩根大通第一季投行費用增長12%，而股票市場收入更按年急增48%，達到破紀錄的38億美元。 市場在今年初期待美國總統特朗普頒布促進經濟增長的措施、為監管鬆綁，並降低稅收，提振了摩根大通的投行及股票交易業務。不過貿易政策的不確定性，顛覆了市場的期望。特朗普上周宣布對大量國家徵收「對等關稅」，但到周三又暫停對中國以外的相關措施，當中的政策不確定性，令市場趨於動盪。摩根大通行政總裁戴蒙表示，地緣政治及貿易緊張形勢導致市場波動加劇，客戶變得謹慎。

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