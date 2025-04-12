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OpenAI聯合創辦人公司集資 籌最多20億美元

OpenAI聯合創辦人Ilya Sutskever離開OpenAI後所創立的人工智能（AI）公司Safe Superintelligence Inc.（SSI），在市場波動之際仍籌集多達20億美元，令這家成立不足一年的公司估值增至320億美元。SSI在去年9月，即公司開業3個月集資10億美元，當時估值50億美元，反映估值在半年膨脹約5.4倍，共吸引30億美元投資。

英國《金融時報》報道，新一輪融資吸引創投公司包括Greenoaks、Lightspeed及Andreessen Horowitz參與。路透社引述消息指，Alphabet（美：GOOGL）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）亦參與投資，反映他們樂於投資由知名研究人員或工程師領導的AI初創企業，而SSI在周三已公布與Alphabet合作，使用Google雲服務以協助其人工研究。SSI計劃創建更強大而安全的AI產品，但尚未推出任何產品。

另外，《金融時報》報道，為加快推出新模型以保持競爭力，OpenAI大幅削減用於測試AI模型安全的時間和資源。消息人士指，無論是員工及第三方公司在評估模型風險和性能的測試時，所獲時間由以往月計大幅縮減至以日計，未能有足夠時間和資源以識別和降低風險。